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कृतिका कामरा-गौरव कपूर वेडिंग रिसेप्शन: पत्नी संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, ये बड़े सितारे भी आए नजर
Kritika-Gaurav Wedding Reception: कृतिका कामरा और गौरव कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस मौके पर क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ पहुंचे.
आज एक्ट्रेस कृतिका कामरा और एक्टर गौरव कपूर के वेडिंग रिसेप्शन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस खास मौके पर क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. शानदार सजावट और सितारों की मौजूदगी ने इस रिसेप्शन को और भी खास बना दिया. समारोह में कई मशहूर सेलिब्रिटी भी नजर आए, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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Published at : 12 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Tags :Kritika Kamra Gaurav Kapoor
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प्रेम कुमारJournalist
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