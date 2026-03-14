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Eid 2026: हिना खान से रुबीना दिलैक तक, ईद के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस के शरारा लुक्स
Eid 2026: अगर आप इस ईद पर यूनिक और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो टीवी एक्ट्रेसेस के शरारा लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इनके ये स्टाइलिश शरारा लुक ईद के लिए परफेक्ट आउटफिट आइडिया दे सकते हैं.
ईद का त्योहार अब करीब है और ऐसे में हर कोई अपने लुक को खास बनाना चाहता है. अगर आप भी ईद के लिए आउटफिट को लेकर सोच में हैं, तो आज हम आपको टीवी एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत शरारा लुक्स दिखा रहे हैं. हिना खान से रुबीना दिलैक तक, इन एक्ट्रेसेस के स्टाइल से आप भी ईद के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 02:14 PM (IST)
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