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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनEid 2026: हिना खान से रुबीना दिलैक तक, ईद के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस के शरारा लुक्स

Eid 2026: हिना खान से रुबीना दिलैक तक, ईद के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस के शरारा लुक्स

Eid 2026: अगर आप इस ईद पर यूनिक और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो टीवी एक्ट्रेसेस के शरारा लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इनके ये स्टाइलिश शरारा लुक ईद के लिए परफेक्ट आउटफिट आइडिया दे सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Eid 2026: अगर आप इस ईद पर यूनिक और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो टीवी एक्ट्रेसेस के शरारा लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इनके ये स्टाइलिश शरारा लुक ईद के लिए परफेक्ट आउटफिट आइडिया दे सकते हैं.

ईद का त्योहार अब करीब है और ऐसे में हर कोई अपने लुक को खास बनाना चाहता है. अगर आप भी ईद के लिए आउटफिट को लेकर सोच में हैं, तो आज हम आपको टीवी एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत शरारा लुक्स दिखा रहे हैं. हिना खान से रुबीना दिलैक तक, इन एक्ट्रेसेस के स्टाइल से आप भी ईद के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

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सुरभि ज्योत का ये ब्लू शरारा सूट काफी खूबसूरत लग रहा है. ईद पर इस आउटफिट को आप हैवी ज्वैलरी के साथ ट्राई करके चांद जैसी चमक सकती है.
सुरभि ज्योत का ये ब्लू शरारा सूट काफी खूबसूरत लग रहा है. ईद पर इस आउटफिट को आप हैवी ज्वैलरी के साथ ट्राई करके चांद जैसी चमक सकती है.
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एक्ट्रेस प्रियंका चाहर का ये लुक ईद के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने ऑल येलो शरारा लुक चुना है. साथ ही एक्ट्रेस ने एक्सेसरीज भी मैचिंग की पहनी है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स और मिनिमल मेकअप के साथ आप इसे ट्राई कर सकती है.
एक्ट्रेस प्रियंका चाहर का ये लुक ईद के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने ऑल येलो शरारा लुक चुना है. साथ ही एक्ट्रेस ने एक्सेसरीज भी मैचिंग की पहनी है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स और मिनिमल मेकअप के साथ आप इसे ट्राई कर सकती है.
Published at : 14 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Surbhi Jyoti Krystle D Souza Hina Khan Eid 2026

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