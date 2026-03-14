एक्ट्रेस प्रियंका चाहर का ये लुक ईद के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने ऑल येलो शरारा लुक चुना है. साथ ही एक्ट्रेस ने एक्सेसरीज भी मैचिंग की पहनी है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स और मिनिमल मेकअप के साथ आप इसे ट्राई कर सकती है.