21 साल की हुई राशा ठडानी, पैपराजी संग केक काट कर सेलिब्रट किया बर्थडे, वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस राशा ठडानी ने हाल ही में 16 मार्च को अपना 21 बर्थडे सेलिब्रेट किया. खास बात ये रही कि इस मौके पर उन्होंने पैपराजी के साथ छोटी-सी सेलिब्रेशन की, जिसके वीडियोज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

बर्थडे सेलिब्रेशन की शाम राशा अपनी मां और एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ नजर आईं. इस दौरान राशा ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही थीं. वहीं उनकी मां रवीना टंडन भी मरून कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. मां-बेटी की जोड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

राशा ठडानी ने पैप्स संग सेलिब्रेट किया बर्थडे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राशा सबसे पहले केक का अपनी मां रवीना टंडन को खिलाती हैं और फिर वहां मौजूद सभी पैपराजी को भी प्यार से केक ऑफर करती हैं. उनके इस अंदाज की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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रवीना टंडन ने यूं किया विश

बता दें, रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के लिए एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने कुछ खास तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें परिवार के साथ बिताए पल और राशा के बचपन की यादें शामिल थीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

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रवीना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें 21वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं! मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिख सकती हूं, लेकिन वह सब मैं तुम्हें सामने ही कहूंगी.'

राशा की अपकमिंग फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो राशा अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म 'लाइक लाइका' में नजर आ सकती हैं इस फिल्म में उनके ऑपोजिट एक्टर अभय वर्मा नजर आ सकते हैं. राशा थडानी साल 2025 में अभिषेक कपूर की एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'आज़ाद' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई.