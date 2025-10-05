हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’

Munmun Dutta 10 Pictures: आज हम आपके लिए टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता की कुछ दिलकश तस्वीरें लाए हैं. जिसमें वो अपने हुस्न का जादू बिखरेती नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 05 Oct 2025 11:50 AM (IST)
टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. शो में ‘बबीता जी’ का किरदार फैंस को खूब पसंद आता है. जिसे एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता निभा रही हैं. आज हम आपको इनकी ही कुछ दिलकश तस्वीरें दिखाएंगे. जिन्हें देख आप भी एक्ट्रेस के दीवाने बन जाएंगे.

मुनमुन दत्ता को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है. एक्ट्रेस पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में लोगों का मनोरंजन कर रही हैं.
एक्ट्रेस 17 सालों से टीवी के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का हिस्सा है. जिसमें वो ‘बबीता’ बनकर लोगों के दिलों पर छाई रहती हैं.
मुनमुन दत्ता सिर्फ छोटे पर्दे पर ही नहीं सोशल मीडिया पर भी खूब फेमस हैं. जहां एक्ट्रेस हर दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर बेशुमार प्यार भी लुटाते हैं.
मुनमुन दत्ता हर दिन सोशल मीडिया पर अलग-अलग लुक्स की फोटोज शेयर करती हैं. इनमें कभी वो साड़ी में कहर ढहाती हैं. तो कभी शॉर्ट ड्रेस पहन फैंस का करार लूटती हैं.
इस पर्पल शॉर्ट ड्रेस में मुनमुन दत्ता की खूबसूरती देखते ही बन रही है. एक्ट्रेस अपनी फिटनेस से कई यंग एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.
मुनमुन के इस बैकलेस ड्रेस वाले सिजलिंग अवतार ने भी फैंस के पसीन छुड़ा दिए थे. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज भी वायरल होती रहती हैं.
बता दें कि मुनमुन ने अपने करियर की शुरुआत 2004 में टीवी शो
बता दें कि मुनमुन ने अपने करियर की शुरुआत 2004 में टीवी शो "हम सब बाराती" से की थी. इसके बाद वो फिल्म "मुंबई एक्सप्रेस" में नजर आई थी.
इसके बाद साल 2008 में मुनमुन को टीवी शो
इसके बाद साल 2008 में मुनमुन को टीवी शो "तारक मेहता का उल्टा चश्मा" में बबीता अय्यर का किरदार निभाने का मौका मिला. आज वो इससे घर-घर पहचान बना चुकी हैं.
बता दें कि मुनमुन दत्ता टीवी शोज के अलावा मॉडलिंग और ऐड शूट्स के जरिए भी हर साल तगड़ी कमाई करती हैं.
Published at : 05 Oct 2025 11:50 AM (IST)
Embed widget