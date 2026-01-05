एक्सप्लोरर
कृतिका कामरा ने बॉयफ्रेंड संग रोमांटिक अंदाज में किया नए साल का वेलकम, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Kritika Kamra: कृतिका कामरा और गौरव कपूर पसंदीदा कपल में से एक हैं. अपने रिलेशनशिप को ओपन करने के बाद दोनों ने अब साथ में ही नया साल भी मनाया है. आइए देखेते हैं उनकी ये तस्वीरें.
इन दिनों हर कोई सेलेब्स अपने नए साल की वेकेशन की तस्वीरें शेयर कर रहा है. जिनसे पता चल रहा है कि किसने कहां और किस अंदाज में नए साल का वेलकम किया है. इसी बीच अब एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने भी अपने नए साल की वेकेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कृतिका अपने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ नजर आ रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 05 Jan 2026 12:38 PM (IST)
Tags :Kritika Kamra Gaurav Kapoor
टेलीविजन
7 Photos
कृतिका कामरा ने बॉयफ्रेंड संग रोमांटिक अंदाज में किया नए साल का वेलकम, शेयर की तस्वीरें
टेलीविजन
11 Photos
टीना दत्ता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लेटेस्ट फोटोशूट में पहचानी नहीं जा रहीं 'उतरन' एक्ट्रेस
टेलीविजन
7 Photos
पिंक शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैं शिवांगी जोशी, फैंस बोले- यार ये कितनी क्यूट है
टेलीविजन
7 Photos
टीवी एक्ट्रेस को था करोड़पति बिजनेसमैन से प्यार, टूटा दिल, मर्दों के बारे में कही ये बात
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
दिल्ली NCR
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement