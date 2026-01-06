एक्सप्लोरर
22 की उम्र में लड़ी कैंसर से जंग, फिर खड़ा किया बिजनेस, जानें कौन हैं शार्क टैंक इंडिया की जज कनिका टेकरीवाल
Kanika Tekriwal: कनिका टेकरीवाल 'शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में नई शार्क के तौर पर शामिल हुई हैं. कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा. इसी बीच आइए जानते हैं, कैसे शुरू हुआ उनका सफर.
शार्क टैंक इंडिया 5 की शुरुआत हो चुकी है. चार सक्सेसफुल सीजन के बाद इस बार शो में पुराने शार्क्स के साथ कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं. इन्हीं में से एक नाम JetSetGo की फाउंडर कनिका टेकरीवाल का है, जो इस सीज़न पहली बार शार्क के रूप में नजर आ रही हैं. कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना कनिका के लिए आसान नहीं रहा और उनके पीछे कड़ी मेहनत व संघर्ष की लंबी कहानी है.
