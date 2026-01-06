22 की उम्र में लड़ी कैंसर से जंग, फिर खड़ा किया बिजनेस, जानें कौन हैं शार्क टैंक इंडिया की जज कनिका टेकरीवाल

कनिका टेकरीवाल पहली बार शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में शार्क के रूप में नजर आ रही हैं. उन्होंने बहुत कम उम्र में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया. उन्होंने न सिर्फ अपना बिज़नेस खड़ा किया, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी जंग जीती.