तारक मेहता की सोनू ने व्हाइट ड्रेस में दिए गजब के पोज, बीच पर बढ़ाया पारा
Palak Sindhwani Photos: तारक मेहता की सोनू यानी पलक सिधवानी ने हाल ही में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो बीच पर शानदार पोज देती नजर आ रही है. आइए देखते हैं तस्वीरें.
पलक सिधवानी ने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में खूब सुर्खियां बटोरी. वहीं अब एक्ट्रेस अपनी दिलकश अदाओं से सबका दिल जीत लेती हैं. हाल में उन्होंने पानी शानदार तस्वीरें शेयर कर फैंस को मदहोश कर दिया. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.
Published at : 03 Jan 2026 08:04 PM (IST)
टेलीविजन
