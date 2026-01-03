हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतारक मेहता की सोनू ने व्हाइट ड्रेस में दिए गजब के पोज, बीच पर बढ़ाया पारा

तारक मेहता की सोनू ने व्हाइट ड्रेस में दिए गजब के पोज, बीच पर बढ़ाया पारा

Palak Sindhwani Photos: तारक मेहता की सोनू यानी पलक सिधवानी ने हाल ही में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो बीच पर शानदार पोज देती नजर आ रही है. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 08:04 PM (IST)
Palak Sindhwani Photos: तारक मेहता की सोनू यानी पलक सिधवानी ने हाल ही में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो बीच पर शानदार पोज देती नजर आ रही है. आइए देखते हैं तस्वीरें.

पलक सिधवानी ने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में खूब सुर्खियां बटोरी. वहीं अब एक्ट्रेस अपनी दिलकश अदाओं से सबका दिल जीत लेती हैं. हाल में उन्होंने पानी शानदार तस्वीरें शेयर कर फैंस को मदहोश कर दिया. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

एक्ट्रेस पलक सिधवानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो बेहद ही हसीन दिख रही है.
एक्ट्रेस पलक सिधवानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो बेहद ही हसीन दिख रही है.
एक्ट्रेस की इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो बीच पर बैठकर वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही है.
एक्ट्रेस की इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो बीच पर बैठकर वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही है.
Published at : 03 Jan 2026 08:04 PM (IST)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Palak Sindhwani

टेलीविजन फोटो गैलरी

