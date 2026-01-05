हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनए साल पर पहाड़ी वादियों में बेटे और पत्नी संग क्वालिटी टाइम बिता रहे विक्रांत मैसी, एक्टर ने तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

Vikrant Massey: एक्टर विक्रांत मैसी ने अपनी वाइफ और बेटे के साथ ने साल का जश्न मनाया. हाल ही में उन्होंने तस्वीरें शेयर कर झलक दिखाई है, जहां वो वादियों में फैमिली संग टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 01:50 PM (IST)
नया साल अपने साथ खुशियों और जश्न की लहर लेकर आया. सोशल मीडिया पर सेलेब्स ने 2026 के वेलकम की झलकियां शेयर कीं. वहीं एक्टर विक्रांत मैसी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी कुछ ऐसा ही रहा. उन्होंने नया साल बेहद सादगी और परिवार के साथ खास अंदाज में मनाया. विक्रांत की पत्नी शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कुछ प्यारी झलकियां शेयर कीं.

विक्रांत मैसी ने पहाड़ी वादियों में बेटे और पत्नी संग नए साल का वेलकम किया. उनकी पत्नी शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके न्यू ईयर फैमिली वेकेशन की झलक देखने को मिली. पहली तस्वीर में शीतल अपने नन्हे से बेटे को गोद में लिए नजर आ रही हैं.
दूसरी फोटो में नई मां यानी शीतल अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक से फैशन गोल्स देती दिखीं.
Published at : 05 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Vikrant Massey Sheetal Thakur

बॉलीवुड फोटो गैलरी

