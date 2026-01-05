एक्सप्लोरर
नए साल पर पहाड़ी वादियों में बेटे और पत्नी संग क्वालिटी टाइम बिता रहे विक्रांत मैसी, एक्टर ने तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Vikrant Massey: एक्टर विक्रांत मैसी ने अपनी वाइफ और बेटे के साथ ने साल का जश्न मनाया. हाल ही में उन्होंने तस्वीरें शेयर कर झलक दिखाई है, जहां वो वादियों में फैमिली संग टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे है.
नया साल अपने साथ खुशियों और जश्न की लहर लेकर आया. सोशल मीडिया पर सेलेब्स ने 2026 के वेलकम की झलकियां शेयर कीं. वहीं एक्टर विक्रांत मैसी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी कुछ ऐसा ही रहा. उन्होंने नया साल बेहद सादगी और परिवार के साथ खास अंदाज में मनाया. विक्रांत की पत्नी शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कुछ प्यारी झलकियां शेयर कीं.
