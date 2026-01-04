एक्सप्लोरर
कब और कहां हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, फिल्मी थी लव स्टोरी, शादी के 15 साल बाद हुए अलग
Jay Bhanushali- Mahhi Vij Love Story: जय भानुशाली और माही विज टीवी के मशहूर कपल हैं. वहीं शादी के 15 साल की बाद ये कपल अलग हो गया है. आइए आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.
जय भानुशाली और माही विज की जोड़ी टीवी की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी, जहां से उनकी खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई. डेटिंग से लेकर शादी तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. लेकिन अब इस रिश्ते के टूटने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया हैं. जय भानुशाली और माही विज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने तलाक की पुष्टी की है.
Published at : 04 Jan 2026 02:24 PM (IST)
