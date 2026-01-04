टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने आखिरकार अपने तलाक की पुष्टि कर दी है. कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बताया कि ये फैसला उन्होंने काफी सोच-समझकर और शांति के साथ लिया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने लिखा, 'आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं, जिसे जीवन ने हमारे लिए चुना है. हमने साथ मिलकर प्यार, तरक्की, समझदारी और इंसानियत की साझा कीमतों को आगे बढ़ाया है. शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुशी के लिए और सबसे जरूरी- एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है. हम सबसे पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और जो भी जिंदगी हमारे सामने लाएगी, उसका सामना हम पूरे सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे'.