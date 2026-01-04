हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकब और कहां हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, फिल्मी थी लव स्टोरी, शादी के 15 साल बाद हुए अलग

Jay Bhanushali- Mahhi Vij Love Story: जय भानुशाली और माही विज टीवी के मशहूर कपल हैं. वहीं शादी के 15 साल की बाद ये कपल अलग हो गया है. आइए आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jan 2026 02:24 PM (IST)
जय भानुशाली और माही विज की जोड़ी टीवी की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी, जहां से उनकी खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई. डेटिंग से लेकर शादी तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. लेकिन अब इस रिश्ते के टूटने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया हैं. जय भानुशाली और माही विज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने तलाक की पुष्टी की है.

टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने आखिरकार अपने तलाक की पुष्टि कर दी है. कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बताया कि ये फैसला उन्होंने काफी सोच-समझकर और शांति के साथ लिया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने लिखा, 'आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं, जिसे जीवन ने हमारे लिए चुना है. हमने साथ मिलकर प्यार, तरक्की, समझदारी और इंसानियत की साझा कीमतों को आगे बढ़ाया है. शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुशी के लिए और सबसे जरूरी- एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है. हम सबसे पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और जो भी जिंदगी हमारे सामने लाएगी, उसका सामना हम पूरे सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे'.
उन्होंने आगे लिखा, 'हालांकि अब हमारा रास्ता अलग है, लेकिन इस फैसले में कोई विलेन नहीं है. ये कहानी नकारात्मकता या किसी गलत के बारे में नहीं है. कृपया समझें कि हम ये कदम शांति, सुकून और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए उठा रहे हैं- किसी और वजह से नहीं. हम एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे और एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे. हम आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस फैसले का सम्मान करें, हमें प्यार और समझ दें, और हमारी निजता का ख्याल रखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें- माही और जय भानुशाली.'
Published at : 04 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij

टेलीविजन फोटो गैलरी

