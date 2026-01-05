हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपहली नजर में माही विज को दिल दे बैठे थे जय भानुशाली, सालों छुपाकर रखी थी शादी

पहली नजर में माही विज को दिल दे बैठे थे जय भानुशाली, सालों छुपाकर रखी थी शादी

Mahhi Vij Jay Bhanushali Divorce: टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने वाले माही विज और भानुशाली ने शादी के 15 साल बाद तलाक ले लिया है. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी और सीक्रेट शादी के बारे में...

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 09:21 AM (IST)
Mahhi Vij Jay Bhanushali Divorce: टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने वाले माही विज और भानुशाली ने शादी के 15 साल बाद तलाक ले लिया है. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी और सीक्रेट शादी के बारे में...

माही विज और जय भानुशाली अब अलग हो चुके हैं. बीते काफी वक्त से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि दोनों तलाक ले रहे हैं. अब जाकर जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माही विज संग तलाक की घोषणा कर दी.

1/7
एक वक्त था जब माही विज और जय भानुशाली एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे. हालांकि, इनकी मुलाकात टीवी के सेट पर नहीं हुई थी. दोनों एक दोस्त की पार्टी में मिले थे. जहां माही को देखते ही जय उन पर दिल हार बैठे थे.
एक वक्त था जब माही विज और जय भानुशाली एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे. हालांकि, इनकी मुलाकात टीवी के सेट पर नहीं हुई थी. दोनों एक दोस्त की पार्टी में मिले थे. जहां माही को देखते ही जय उन पर दिल हार बैठे थे.
2/7
पहली मुलाकात के बाद माही से जय खुद को दूर नहीं रख पाए. दोनों पहले दोस्त बने और मिलने लगे. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया. बहुत जल्द कपल ने शादी का फैसला भी ले लिया.
पहली मुलाकात के बाद माही से जय खुद को दूर नहीं रख पाए. दोनों पहले दोस्त बने और मिलने लगे. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया. बहुत जल्द कपल ने शादी का फैसला भी ले लिया.
Published at : 05 Jan 2026 09:21 AM (IST)
Jay Bhanushali Mahhi Vij

टेलीविजन फोटो गैलरी

