पहली नजर में माही विज को दिल दे बैठे थे जय भानुशाली, सालों छुपाकर रखी थी शादी
Mahhi Vij Jay Bhanushali Divorce: टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने वाले माही विज और भानुशाली ने शादी के 15 साल बाद तलाक ले लिया है. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी और सीक्रेट शादी के बारे में...
माही विज और जय भानुशाली अब अलग हो चुके हैं. बीते काफी वक्त से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि दोनों तलाक ले रहे हैं. अब जाकर जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माही विज संग तलाक की घोषणा कर दी.
05 Jan 2026 09:21 AM (IST)
