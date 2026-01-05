एक वक्त था जब माही विज और जय भानुशाली एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे. हालांकि, इनकी मुलाकात टीवी के सेट पर नहीं हुई थी. दोनों एक दोस्त की पार्टी में मिले थे. जहां माही को देखते ही जय उन पर दिल हार बैठे थे.