जापान ट्रिप से रुबीना दिलैक का बिकिनी लुक वायरल, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहर
रुबीना दिलैक हाल ही में जापान ट्रिप पर गई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस ट्रिप की फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में वो ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं.
रुबीना दिलैक की जापान ट्रिप की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं. एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार छाया हुआ है.
Published at : 06 Jan 2026 07:10 PM (IST)
Tags :Rubina Dilaik
