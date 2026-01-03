एक्सप्लोरर
टीना दत्ता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लेटेस्ट फोटोशूट में पहचानी नहीं जा रहीं 'उतरन' एक्ट्रेस
Tina Datta Glamorous Photos: टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीवी सीरियल 'उतरन' में इच्छा बनकर उन्होंने खूब फेम बटोरा. अब वो अपने सिजलिंग अवतार से कहर ढा रही हैं.
टीना दत्ता भले ही पर्दे से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनकी ग्लैमरस तस्वीरों से भरा है जिनमें उनका एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिलता है. उनका हर स्टाइल ग्लैमरस और फैशनेबल रहता है.
1/11
2/11
Published at : 03 Jan 2026 10:28 PM (IST)
टेलीविजन
11 Photos
टीना दत्ता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लेटेस्ट फोटोशूट में पहचानी नहीं जा रहीं 'उतरन' एक्ट्रेस
टेलीविजन
7 Photos
पिंक शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैं शिवांगी जोशी, फैंस बोले- यार ये कितनी क्यूट है
टेलीविजन
7 Photos
टीवी एक्ट्रेस को था करोड़पति बिजनेसमैन से प्यार, टूटा दिल, मर्दों के बारे में कही ये बात
टेलीविजन
9 Photos
कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
टेलीविजन
7 Photos
तीन बार शादी कर चुकी है टीवी की ये एक्ट्रेस, अब बच्चों के सामने फिर से लेंगी सात फेरे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement
टेलीविजन
11 Photos
टीना दत्ता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लेटेस्ट फोटोशूट में पहचानी नहीं जा रहीं 'उतरन' एक्ट्रेस
टेलीविजन
7 Photos
पिंक शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैं शिवांगी जोशी, फैंस बोले- यार ये कितनी क्यूट है
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion