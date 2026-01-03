टीना दत्ता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लेटेस्ट फोटोशूट में पहचानी नहीं जा रहीं 'उतरन' एक्ट्रेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tina Datta Glamorous Photos: टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीवी सीरियल 'उतरन' में इच्छा बनकर उन्होंने खूब फेम बटोरा. अब वो अपने सिजलिंग अवतार से कहर ढा रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 03 Jan 2026 10:37 PM (IST)
Tina Datta Glamorous Photos: टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीवी सीरियल 'उतरन' में इच्छा बनकर उन्होंने खूब फेम बटोरा. अब वो अपने सिजलिंग अवतार से कहर ढा रही हैं.

टीना दत्ता भले ही पर्दे से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनकी ग्लैमरस तस्वीरों से भरा है जिनमें उनका एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिलता है. उनका हर स्टाइल ग्लैमरस और फैशनेबल रहता है.

व्हाइट शर्ट को ब्लू मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किए टीना दत्ता काफी स्टनिंग दिख रही हैं. सिल्वर जूलरी और आंखों पर काला चश्मा लगाए वो काफी क्लासी लग रही हैं.
ब्लैक कलर की जालीदार मोनोकिनी पहन एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं. उनका कातिलाना पोज उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है.
Published at : 03 Jan 2026 10:28 PM (IST)
TINA DUTTA Tina Datta Uttaran Tina Dutta Photos

