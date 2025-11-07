हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनक्या मालती चाहर को डेट कर रहे हैं अमाल मलिक? रिश्ते को लेकर घरवालों दी सफाई

क्या मालती चाहर को डेट कर रहे हैं अमाल मलिक? रिश्ते को लेकर घरवालों दी सफाई

Malti Chahar-Amaal Mallik: बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अमाल मालिक इन दिनों मालती चाहर संग अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. मालती को अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Malti Chahar-Amaal Mallik: बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अमाल मालिक इन दिनों मालती चाहर संग अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. मालती को अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है.

बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर खबरें तेज हैं कि वो क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और एक्ट्रेस मालती चाहर को डेट कर रहे हैं. दोनों की नजदीकियों को लेकर फैंस में काफी चर्चा है. इसी बीच अब परिवार की तरफ से इस रिश्ते को लेकर सफाई दी गई है.

1/7
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट मालती चाहर ने हाल ही में शो में खुलासा किया था कि वो अमाल मलिक को पहले से जानती हैं. और बाहर उनसे कई बार मिल भी चुकी हैं.
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट मालती चाहर ने हाल ही में शो में खुलासा किया था कि वो अमाल मलिक को पहले से जानती हैं. और बाहर उनसे कई बार मिल भी चुकी हैं.
2/7
बता दें कि मालती के इस खुलासे के बाद उन्हें अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है.
बता दें कि मालती के इस खुलासे के बाद उन्हें अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है.
3/7
वहीं ऐसे में अमाल मालिक की आंटी रोशन गौरी ने दोनों के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है.
वहीं ऐसे में अमाल मालिक की आंटी रोशन गौरी ने दोनों के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है.
4/7
टाइम्स नाउ के साथ हुई बातचीत में उनसे पूछा गया कि, 'क्या मालती ही अमाल की गर्लफ्रेंड है? इस सवाल का जवाब देते हुए रोशन में कहा ये तो आपको अमाल ही बता सकते हैं'.
टाइम्स नाउ के साथ हुई बातचीत में उनसे पूछा गया कि, 'क्या मालती ही अमाल की गर्लफ्रेंड है? इस सवाल का जवाब देते हुए रोशन में कहा ये तो आपको अमाल ही बता सकते हैं'.
5/7
उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये बता सकता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जितना प्रोमो मैने देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मालती उनकी गर्लफ्रेंड है'.
उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये बता सकता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जितना प्रोमो मैने देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मालती उनकी गर्लफ्रेंड है'.
6/7
'क्योंकि इतने हफ्तों में किसी प्वाइंट पर भी ऐसा न लगा. अगर दोनों के बीच कोई रिलेशन होता तो अमाल की तरफ से भी कुछ ऐसी बात होती, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा'.
'क्योंकि इतने हफ्तों में किसी प्वाइंट पर भी ऐसा न लगा. अगर दोनों के बीच कोई रिलेशन होता तो अमाल की तरफ से भी कुछ ऐसी बात होती, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा'.
7/7
रोशन ने आगे कहा कि, 'मतलब कोई तो फीलिंग्स होती हैं न क्योंकि हमने तो इतने बिग बॉस देखे हैं इतने रिलेशंस बनते देखे हैं, मगर ऐसा कुछ नही लगा. मेरे ख्याल से बिग बॉस खेल रहे हैं'.
रोशन ने आगे कहा कि, 'मतलब कोई तो फीलिंग्स होती हैं न क्योंकि हमने तो इतने बिग बॉस देखे हैं इतने रिलेशंस बनते देखे हैं, मगर ऐसा कुछ नही लगा. मेरे ख्याल से बिग बॉस खेल रहे हैं'.
Published at : 07 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Malti Chahar Amaal Mallik

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget