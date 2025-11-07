एक्सप्लोरर
क्या मालती चाहर को डेट कर रहे हैं अमाल मलिक? रिश्ते को लेकर घरवालों दी सफाई
Malti Chahar-Amaal Mallik: बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अमाल मालिक इन दिनों मालती चाहर संग अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. मालती को अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है.
बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर खबरें तेज हैं कि वो क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और एक्ट्रेस मालती चाहर को डेट कर रहे हैं. दोनों की नजदीकियों को लेकर फैंस में काफी चर्चा है. इसी बीच अब परिवार की तरफ से इस रिश्ते को लेकर सफाई दी गई है.
Published at : 07 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :Malti Chahar Amaal Mallik
