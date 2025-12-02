हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया

रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया

Glenn Maxwell IPL 2026 Auction: ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है. मैक्सवेल 13 सीजन IPL में अलग-अलग टीमों के लिए खेले हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Dec 2025 03:46 PM (IST)
ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है. पिछले कुछ दिनों में मैक्सवेल ऐसे दूसरे दिग्गज बल्लेबाज हैं, जिन्होंने नीलामी से अपना नाम वापस लिया है. उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस भी ऐसी घोषणा कर चुके हैं. वहीं KKR से रिलीज होने के बाद आंद्रे रसेल अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं. वो भी ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे. मैक्सवेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि वो मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे. मैक्सवेल पिछले 2 सीजन में कुल मिलाकर सिर्फ 100 रन और बॉलिंग में 10 विकेट ले पाए हैं.

मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, "IPL में कई यादगार सीजन बिताने के बाद मैंने इस साल नीलामी में हिस्सा ना लेने का फैसला लिया है. यह बहुत बड़ा फैसला है, इस लीग का मैं बहुत आभारी रहूंगा. IPL ने मुझे बतौर क्रिकेटर और निजी तौर पर भी मेरी राह तय की है."

उन्होंने आगे लिखा, "विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलना, अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व करना और जुनून से भरे फैंस के सामने खेलना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही. वो यादें, वो चुनौतियां और भारतवासियों का जुनून मेरे साथ सदैव रहेगा. इतने सालों तक मुझे सपोर्ट करने के लिए सबका धन्यवाद. उम्मीद है दोबारा मिलूंगा." 

 
 
 
 
 
A post shared by Glenn Maxwell (@gmaxi_32)

IPL 2025 में ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स के लिए खेले थे. पंजाब ने मेगा ऑक्शन में उन्हें 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. वो पिछले सीजन 7 मैच खेलकर सिर्फ 48 रन बना पाए और गेंदबाजी में केवल 4 विकेट लिए. बताते चलें कि उनसे पहले फाफ डु प्लेसिस ने IPL ऑक्शन में हिस्सा ना लेने की पुष्टि कर चुके हैं. वो अब PSL 2026 में खेलेंगे. वहीं आंद्रे रसेल आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
02 Dec 2025 03:34 PM (IST)
INDIAN PREMIER LEAGUE GLENN MAXWELL IPL 2026 IPL Auction 2026
