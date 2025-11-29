एक्सप्लोरर
ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन पति संग कोजी हुईं अंकिता लोखंडे, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस, बोले - 'स्टनिंग कपल'
Ankita-Vicky Pics: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की रोमांटिक तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिन्हें एक्ट्रेस ने खुद फैंस के साथ शेयर किया है.
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल हैं. कपल सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव है, जहां हर दिन वो एक-दूसरे संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. हाल ही में दोनों को स्टनिंग लुक में पोज देते हुए देखा गया. डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर....
Published at : 29 Nov 2025 07:46 PM (IST)
