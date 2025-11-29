हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन पति संग कोजी हुईं अंकिता लोखंडे, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस, बोले - 'स्टनिंग कपल'

ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन पति संग कोजी हुईं अंकिता लोखंडे, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस, बोले - 'स्टनिंग कपल'

Ankita-Vicky Pics: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की रोमांटिक तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिन्हें एक्ट्रेस ने खुद फैंस के साथ शेयर किया है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Nov 2025 07:46 PM (IST)
Ankita-Vicky Pics: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की रोमांटिक तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिन्हें एक्ट्रेस ने खुद फैंस के साथ शेयर किया है.

एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल हैं. कपल सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव है, जहां हर दिन वो एक-दूसरे संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. हाल ही में दोनों को स्टनिंग लुक में पोज देते हुए देखा गया. डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर....

1/7
दरअसल अंकिता लोखंडे और विक्की जैन बीते रात बॉलीवुड के एक इवेंट में पहुंचे थे. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में नजर आए थे.
दरअसल अंकिता लोखंडे और विक्की जैन बीते रात बॉलीवुड के एक इवेंट में पहुंचे थे. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में नजर आए थे.
2/7
अब इस लुक की कई सारी तस्वीरें अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें वो विक्की संग कोजी होती दिखी.
अब इस लुक की कई सारी तस्वीरें अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें वो विक्की संग कोजी होती दिखी.
3/7
इन तस्वीरों में विक्की और अंकिता ने ब्लैक आउटफिट में ट्विंनिग की है. अंकिता ने ब्रालेट संग ट्रांसपेरेंट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी है.
इन तस्वीरों में विक्की और अंकिता ने ब्लैक आउटफिट में ट्विंनिंग की है. अंकिता ने ब्रालेट संग ट्रांसपेरेंट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी है.
4/7
वहीं विक्की ने वाइफ से मैच करते हुए ब्लैक कलर का सूट पहना है. जिसमें को काफी हैंडसम भी लग रहे हैं.
वहीं विक्की ने वाइफ से मैच करते हुए ब्लैक कलर का सूट पहना है. जिसमें को काफी हैंडसम भी लग रहे हैं.
5/7
इस फोटो में दोनों एक-दूजे संग कोजी होते हुए नजर आए. कपल की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है. एक यूजर ने कपल की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘स्टनिंग कपल.’
इस फोटो में दोनों एक-दूजे संग कोजी होते हुए नजर आए. कपल की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है. एक यूजर ने कपल की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'स्टनिंग कपल.'
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो अंकिता-विक्की को एकसाथ टीवी शो ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ में देखा गया था. बता दें कि शो के तीसरे सीजन में कपल नजर नहीं आ रहा.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अंकिता-विक्की को एकसाथ टीवी शो 'लाफ्टर शेफ्स 2' में देखा गया था. बता दें कि शो के तीसरे सीजन में कपल नजर नहीं आ रहा.
7/7
ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर दोनों की शो में वापसी की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इन दोनों के बिना ये शो बिल्कुल अधूरा है.
ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर दोनों की शो में वापसी की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इन दोनों के बिना ये शो बिल्कुल अधूरा है.
Published at : 29 Nov 2025 07:46 PM (IST)
Tags :
Vicky Jain Ankita Lokhande TV News

टेलीविजन फोटो गैलरी

Embed widget