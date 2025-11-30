एक्सप्लोरर
डिजाइनर ब्लाउज संग पर्पल साड़ी पहनकर नागिन सी बलखाईं प्रियंका चाहर, यूजर्स बोले - ‘अप्सरा लग रही हो’
Priyanka Chahar Chaudhary Pics: एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का साड़ी लुक देखने को मिला.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों टीवी शो ‘नागिन 7’ को लेकर चर्चा में हैं. जो जल्द ही टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है. ऐसे में हर दिन एक्ट्रेस अलग-अलग लुक में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिय पर शेयर कर रही हैं. हाल ही में वो पर्पल साड़ी में बलखाती नजर आई.
Published at : 30 Nov 2025 12:03 PM (IST)
टेलीविजन
