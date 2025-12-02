IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ट्रेंड करता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसने सच में लोगों का ध्यान खींच लिया है. आमतौर पर जब भी कोई सुनता है कि कोई महिला किसी IAS अधिकारी की पत्नी है, तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया होती है वाह कितनी लग्जरी लाइफ होगी, लेकिन क्या सच में IAS अधिकारी की पत्नी की जिंदगी उतनी ही चमकदार होती है, जितनी बाहर से दिखती है.

इंटरनेट पर इन दिनों @hello_chandrikaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो इतना relatable और honest लगा कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.इस वीडियो में एक IAS अधिकारी की पत्नी अपने असली एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, इसमें वह वो बातें बताती है, जिनके बारे में लोग सोचते तो हैं, लेकिन खुलकर पूछते नहीं है.

IAS ऑफिसर की पत्नी ने क्या बताया?

वीडियो में चंद्रिका बताती हैं कि अक्सर लोग उनसे बहुत एक्साइटेड होकर कहते हैं कि IAS की बीवी होना मतलब पूरी जिंदगी मजे ही मजे. वह हंसते हुए कहती हैं कि हां, फायदे तो बहुत हैं. अकेले खाना खाने का फायदा, अकेले टाइम बिताने का फायदा और हर दिन इंतजार करने का फायदा कि जनाब कब घर आएंगे. उनका कहना है कि IAS अफसर इतने बिजी होते हैं कि पत्नी को ही बार-बार लोगों को समझाना पड़ता है कि सर नहीं आ सकते. सर ड्यूटी पर हैं. वह आगे कहती हैं कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं मैम, आप तो बहुत lucky है. सर हमेशा आपके साथ रहते होंगे.

इस पर IAS की पत्नी मजाकिया अंदाज में जवाब देती हैं मैं उनके साथ रहती हूं, लेकिन सर का दिल और दिमाग हमेशा फोन और ड्यूटी में रहते हैं. कभी-कभी तो लगता है कि उनका असली घर ऑफिस ही है, और हमारा घर बस एक विजिटिंग प्लेस है. उनकी बातों से साफ झलकता है कि IAS अधिकारी की पत्नी होना जितना शानदार लगता है, उतना ही चुनौती भरा भी है. लगातार व्यस्त शेड्यूल, परिवार के लिए कम समय, और हर समय फोन पर रहने की मजबूरी. इन सबको लेकर पत्नी को बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है.

यूजर्स के मजेदार और हैरान करने वाले रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने लिखा मैम ने तो पूरी असलियत खोल दी. कोई बोला हम तो समझते थे IAS की फैमिली सिर्फ मौज करती है. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा ये तो सुनकर मैं IAS बनने का प्लान ही बदल दूं. इस वीडियो ने लोगों को दिखा दिया कि चमक-दमक के पीछे भी एक असल जिंदगी होती है, जिसमें संघर्ष, इंतजार और इमोशन भी शामिल हैं.

