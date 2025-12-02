हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स

IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स

वीडियो इतना relatable और honest लगा कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. शेयर कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.इस वीडियो में एक IAS अधिकारी की पत्नी अपने असली एक्सपीरियंस शेयर करती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ट्रेंड करता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसने सच में लोगों का ध्यान खींच लिया है. आमतौर पर जब भी कोई सुनता है कि कोई महिला किसी IAS अधिकारी की पत्नी है, तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया होती है वाह कितनी लग्जरी लाइफ होगी, लेकिन क्या सच में IAS अधिकारी की पत्नी की जिंदगी उतनी ही चमकदार होती है, जितनी बाहर से दिखती है. 

इंटरनेट पर इन दिनों @hello_chandrikaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो इतना relatable और honest लगा कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.इस वीडियो में एक IAS अधिकारी की पत्नी अपने असली एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, इसमें वह वो बातें बताती है, जिनके बारे में लोग सोचते तो हैं, लेकिन खुलकर पूछते नहीं है. 

IAS ऑफिसर की पत्नी ने क्या बताया?

वीडियो में चंद्रिका बताती हैं कि अक्सर लोग उनसे बहुत एक्साइटेड होकर कहते हैं कि IAS की बीवी होना मतलब पूरी जिंदगी मजे ही मजे. वह हंसते हुए कहती हैं कि हां, फायदे तो बहुत हैं. अकेले खाना खाने का फायदा, अकेले टाइम बिताने का फायदा और हर दिन इंतजार करने का फायदा कि जनाब कब घर आएंगे. उनका कहना है कि IAS अफसर इतने बिजी होते हैं कि पत्नी को ही बार-बार लोगों को समझाना पड़ता है कि सर नहीं आ सकते. सर ड्यूटी पर हैं. वह आगे कहती हैं कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं मैम, आप तो बहुत lucky है. सर हमेशा आपके साथ रहते होंगे. 

इस पर IAS की पत्नी मजाकिया अंदाज में जवाब देती हैं मैं उनके साथ रहती हूं, लेकिन सर का दिल और दिमाग हमेशा फोन और ड्यूटी में रहते हैं. कभी-कभी तो लगता है कि उनका असली घर ऑफिस ही है, और हमारा घर बस एक विजिटिंग प्लेस है. उनकी बातों से साफ झलकता है कि IAS अधिकारी की पत्नी होना जितना शानदार लगता है, उतना ही चुनौती भरा भी है. लगातार व्यस्त शेड्यूल, परिवार के लिए कम समय, और हर समय फोन पर रहने की मजबूरी. इन सबको लेकर पत्नी को बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chandrika (@hello_chandrikaa)

यूजर्स के मजेदार और हैरान करने वाले रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने लिखा मैम ने तो पूरी असलियत खोल दी. कोई बोला हम तो समझते थे IAS की फैमिली सिर्फ मौज करती है. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा ये तो सुनकर मैं IAS बनने का प्लान ही बदल दूं. इस वीडियो ने लोगों को दिखा दिया कि चमक-दमक के पीछे भी एक असल जिंदगी होती है, जिसमें संघर्ष, इंतजार और इमोशन भी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: पिता नही सुपरहीरो! किडनी दान कर 21 साल की इन्फ्लुएंसर बेटी को बचाया, बचपन से थी दिक्कत

Published at : 02 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO IAS Wife IAS Life Reality
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget