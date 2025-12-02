बिग बॉस 19 का फिनाले इस हफ्ते होने वाला है. शो के फिनाले को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना पहले ही फिनाले में अपनी जगह बना चुके हैं. गौरव की अनुपमा को-स्टार रुपाली गांगुली ने अपने अनुज के लिए चियर किया है. वो चाहती हैं कि गौरव ही ये ट्रॉफी अपने घर लेकर आएं. रुपाली हाल ही में एक इवेंट में गई थीं जहां पर उन्होंने गौरव के बारे में बात की.

गौरव खन्ना काफी समय पहले अनुपमा छोड़ चुके हैं. जब उन्होंने ये शो छोड़ा था तब से उनके और रुपाली गांगुली के बीच कहासुनी की खबरें सामने आईं थीं. गौरव अनुपमा छोड़ चुके हैं मगर रुपाली उनको अभी भी सपोर्ट कर रही हैं. उन्होंने गौरव के लिए खूब चियर किया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'जीतेंगे तो कपाड़िया जी ही'

रुपाली गांगुली हाल ही में मुंबई में एक इवेंट में गई थीं जहां पर उन्होंने गौरव की बिग बॉस 19 जर्नी के बारे में बात की. साथ ही उन्होंने अमाल मलिक, फरहाना भट और तान्या मित्तल की तारीफ की. रुपाली ने कहा- 'मुझे अमाल बहुत पसंद है. मुझे फरहाना, तान्या और सभी का दिया हुआ कंटेंट बहुत पसंद है. और गौरव जीतने के हकदार हैं. जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी.'

View this post on Instagram A post shared by ℬഒ𓍼ꉂ𓂅 𝓐𝓷𝓾𝓳 ❤️ 𝓐𝓷𝓾 (FansPage) (@gaurav_rupali_love)

बता दें कि गौरव ने राजन शाही के शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का रोल किया था. वो शो में रुपाली गांगुली के अपोजिट नजर आए थे. रुपाली का ये इशारा उनके और गौरव के बीच कथित अनबन की लगातार चर्चा के बीच आया है.

रुपाली को लेकर कही थी बात

गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में रुपाली गांगुली के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था- मैं रूपाली को फ्रेंड नहीं बोलूंगा. रूपाली एक बहुत अच्छी इंसान हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. फ्रेंड क्या होता है कि मैं कभी भी फोन कर दूं कि ये है, वो. मेरे किसी के साथ ऐसे टर्म्स नहीं हैं.

