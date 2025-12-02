बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई

अगर आप भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते है तो आगरा सिटी के थोक बाज़ार आपके लिस्ट में सबसे पहले नम्बर पर होने चाहिए क्योकि इस सिटी में ऐसी ऐसी थोक मार्केट्स है जहां कम कीमत पर आपको बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा सामान कम कीमतों पर मिल जायेगा. जिसे आप बेचकर अच्छा ख़ासा मुनाफा कमा सकते है.

उत्तर प्रदेश का शहर आगरा अपने ताज महल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जहां पूरी दुनियाभर से लोग ताज महल का दीदार करने आते है लेकिन यह शहर बिजनेस करने वालों के लिए भी मशहूर है जहां भारत की सबसे बड़ी मार्केट्स लगती है, जहां किसी भी माल या वस्तुओं की आपको कई वेराइटीज़ देखने और खरीदने को मिलेंगी.

किनारी बाज़ार: शादी से जुड़े सामान का हब

पुरे भारत में शादियों का सीजन चल रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 2025 में 46 लाख शादियां होने का अनुमान है और शादियों में उपयोग होने वाले सामानों की खरीददारी के लिए आगरा का किनारी बाज़ार आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. यहां शादी, पार्टी या किसी भी समारोह के लिए कम कीमत पर थोक रेट में आपको सामान मिल जायेगा, जिसमें दुल्हन के परिधान, आभूषण (ज्वेलरी), पैकेजिंग सामग्री और सजावटी सामान सभी अच्छी कीमतों और कई सारी वेराइटीज़ में देखने को मिलेगा.

आगरा का सदर बाजार

आगरा में स्थित सदर बाज़ार मार्केट शहर की सबसे बड़ी और भीड़-भाड़ वाली मार्केट्स में से एक है क्योकि यहां पर आपको अपनी जरूरत के सामान की इतनी सारी वेराइटीज़ देखने को मिलेगी कि आप इस सोच में पड़ जायेंगे कि क्या खरीदूं क्या नहीं. दिल्ली की मशहूर सदर मार्केट की तरह ही यहां आपको होलसेल में गिफ्ट्स, पैकेजिंग का सामान, ट्रेंडिंग कपड़े, लेदर का सामान बड़ी ही कम कीमतों में मिल जायेगा. यह मार्केट अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है.

फ्रीगंज: हार्डवेयर और ऑटो पार्ट्स का हब

अगर आप भी ऑटोमोबाइल या हार्डवेयर के व्यवसाय से जुड़े हो तो आगरा शहर की फ्रीगंज मार्केट आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं क्योकि यहां पर आपको हार्डवेयर, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के सभी पार्ट्स, किसी भी प्रकार के मैकेनिक्स का सामान बड़ी ही कम कीमतों पर मिल जायेगा.

आगरा का लोहा मंडी बाजार

लोहा मंडी नाम से आप ये मत समझना कि यहां पर लोहे का सामान ही मिलता है, बल्कि यह मार्केट अपने रंग-बिरंगे और सुंदर कपड़ों के लिए मशहूर है. इस मार्केट में आमतौर पर काफी भीड़-भाड़ देखने को मिलती है, जिसका कारण है यहां मिलने वाला सामान कम कीमत पर और ज्यादा किस्मों में उपलब्ध होना. इस मार्केट में लड़के और लड़कियों के सभी तरह के कपड़े मिलते है, यहां जूतियों की भी काफी वेराइटीज़ देखने को मिलती है. अगर आप भी स्ट्रीट शॉपिंग के फैन हैं तो लोहा मंडी मार्केट में जाना मत भूलना.

संजय प्लेस: इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का गढ़

संजय प्लेस मार्केट आगरा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का केंद्र है. इस मार्केट में ग्राहकों को मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर पार्ट्स, CCTV, LED, होम अप्लायंसेज सभी सामान एक अच्छी कीमत पर खरीदने के लिए मिल जायेंगे. आमतौर पर होम एप्लायंस से जुड़े सामान या उपकरण काफी महंगे मिलते है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता, लेकिन संजय प्लेस मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सही कीमत पर मिल जायेंगे, जिसे ग्राहक खरीदकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकता है.

