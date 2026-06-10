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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनक्रिस्टल डिसूजा के रिश्ते पर लगी मुहर! दुबई बेस्ड बिजनेसमैन AP को डेट कर रहीं एक्ट्रेस

क्रिस्टल डिसूजा के रिश्ते पर लगी मुहर! दुबई बेस्ड बिजनेसमैन AP को डेट कर रहीं एक्ट्रेस

krystle d souza Dating: टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. खबरें हैं कि वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन एपी को डेट कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jun 2026 01:53 PM (IST)
krystle d souza Dating: टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. खबरें हैं कि वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन एपी को डेट कर रही हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ समय से उनकी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन AP के साथ डेटिंग की खबरें सामने आ रही थीं. अब इन अफवाहों पर मुहर लग गई है.

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एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा की लव लाइफ पिछले कई हफ्तों से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पोस्ट्स और साथ में पार्टी करते हुए एपी संग उनकी तस्वीरों के बाद उनके रिश्ते को लेकर खूब चर्चा हो रही थी.
एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा की लव लाइफ पिछले कई हफ्तों से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पोस्ट्स और साथ में पार्टी करते हुए एपी संग उनकी तस्वीरों के बाद उनके रिश्ते को लेकर खूब चर्चा हो रही थी.
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अब खबर है कि क्रिस्टल दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और लग्जरी कार कलेक्टर एपी को डेट कर रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि एपी हाल ही में शो 'देसी ब्लिंग' में भी नजर आए थे, जहां उन्हें पामेला 'पम्मी' सेरेना के एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर पेश किया गया था.
अब खबर है कि क्रिस्टल दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और लग्जरी कार कलेक्टर एपी को डेट कर रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि एपी हाल ही में शो 'देसी ब्लिंग' में भी नजर आए थे, जहां उन्हें पामेला 'पम्मी' सेरेना के एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर पेश किया गया था.
Published at : 10 Jun 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Krystle D Souza

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