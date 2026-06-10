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क्रिस्टल डिसूजा के रिश्ते पर लगी मुहर! दुबई बेस्ड बिजनेसमैन AP को डेट कर रहीं एक्ट्रेस
krystle d souza Dating: टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. खबरें हैं कि वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन एपी को डेट कर रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ समय से उनकी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन AP के साथ डेटिंग की खबरें सामने आ रही थीं. अब इन अफवाहों पर मुहर लग गई है.
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Published at : 10 Jun 2026 01:53 PM (IST)
Tags :Krystle D Souza
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