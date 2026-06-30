'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान को काले जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं

इस दौरान व्लॉग में आयशा खान ने कहा, 'मेरे साथ अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है. इसलिए मेरे पास बताने के लिए हमेशा एक स्टोरी होती है.' आयशा खान ने कहा, आज सुबह से मेरी तबियत खराब है. मैं एकदम उठ नहीं पा रही थी.'