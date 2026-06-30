एक्सप्लोरर
'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान को काले जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं
आयशा खान अक्सर चर्चा में रहती हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपनी लाइफ में हो रही चीजों के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें लग रहा है किसी ने उनपर काला जादू किया है.
फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ में हो रही चीज़ों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया उनके साथ काफी कुछ तकलीफें चल रही हैं लाइफ में. आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा.
1/7
2/7
Published at : 30 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Tags :Ayesha Khan
टेलीविजन
7 Photos
'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस को काल जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं
टेलीविजन
9 Photos
अविका गौर बर्थडे स्पेशल: 'बालिका वधू' की छोटी आनंदी अब दिखती हैं बेहद ग्लैमरस, सालों बाद पहचानना हुआ मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
'सबकी लाडली बेबो' फेम शिवशक्ति सचदेव ने की सगाई, मंगेतर संग हुईं रोमांटिक, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
पहली नौकरी से मिले थे सिर्फ 700 रुपये, एक साथ करते थे टीवी-थिएटर, फिर ऐसे मिला तारक मेहता में 'बाघा' का रोल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'अल्फा' के लिए बॉबी देओल से पूरे 317% ज्यादा आलिया भट्ट ने वसूली फीस, शरवरी वाघ रह गई बहुत पीछे
मनोरंजन
'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल
मनोरंजन
गौतमी कपूर को आधी रात को मिली थी पति राम कपूर के 17 मिनट के किसिंग सीन की खबर, गुस्से में किया था ये
मनोरंजन
रजनीकांत की इस फिल्म ने पहले ही दिन निकाल लिया था बजट, तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस को काल जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं
मनोज मुकुल
Opinion