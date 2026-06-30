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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान को काले जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं

'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान को काले जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं

आयशा खान अक्सर चर्चा में रहती हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपनी लाइफ में हो रही चीजों के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें लग रहा है किसी ने उनपर काला जादू किया है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Jun 2026 05:50 PM (IST)
आयशा खान अक्सर चर्चा में रहती हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपनी लाइफ में हो रही चीजों के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें लग रहा है किसी ने उनपर काला जादू किया है.

फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ में हो रही चीज़ों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया उनके साथ काफी कुछ तकलीफें चल रही हैं लाइफ में. आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा.

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आयशा खान ने हाल ही में अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन के व्लॉग में अपने साथ हो रही चीजों के बारे में बात की. एक्ट्रेस आर्यमन और उनकी गर्लफ्रेंड योगिता की दोस्त है.
आयशा खान ने हाल ही में अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन के व्लॉग में अपने साथ हो रही चीजों के बारे में बात की. एक्ट्रेस आर्यमन और उनकी गर्लफ्रेंड योगिता की दोस्त है.
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इस दौरान व्लॉग में आयशा खान ने कहा, 'मेरे साथ अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है. इसलिए मेरे पास बताने के लिए हमेशा एक स्टोरी होती है.' आयशा खान ने कहा, आज सुबह से मेरी तबियत खराब है. मैं एकदम उठ नहीं पा रही थी.'
इस दौरान व्लॉग में आयशा खान ने कहा, 'मेरे साथ अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है. इसलिए मेरे पास बताने के लिए हमेशा एक स्टोरी होती है.' आयशा खान ने कहा, आज सुबह से मेरी तबियत खराब है. मैं एकदम उठ नहीं पा रही थी.'
Published at : 30 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Ayesha Khan

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