कृतिका सेंगर को सबसे पहले बड़ी और खास पहचान 'झांसी की रानी' से मिली थी. साल 2009 से 2011 के बीच जी टीवी पर आए इस शो ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय कर दिया था. उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का यादगार किरदार निभाया था.