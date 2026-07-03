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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनKratika Sengar Birthday: बेहद खूबसूरत हैं महाभारत के 'कर्ण' की बहू कृतिका सेंगर, कभी करती थीं टीवी पर राज, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

Kratika Sengar Birthday: बेहद खूबसूरत हैं महाभारत के 'कर्ण' की बहू कृतिका सेंगर, कभी करती थीं टीवी पर राज, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

Kratika Sengar Birthday: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस कृतिका सेंगर आज अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की कुछ खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें दिखा रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 03 Jul 2026 09:47 AM (IST)
Kratika Sengar Birthday: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस कृतिका सेंगर आज अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की कुछ खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें दिखा रहे हैं.

कृतिका सेंगर...ये वो नाम है जो एक वक्त टीवी की दुनिया में काफी सुर्खियों में रहा करता था. कृतिका ने अपने दमदार अभिनय से सीधे लोगों के दिलों में जगह बनाई थी. कई सीरियल्स का हिस्सा रहीं कृतिका अपनी खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं. आइए आज एक्ट्रेस के बर्थडे के खास मौके पर उनकी कुछ खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरों पर नजर डालते हैं.

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कृतिका सेंगर का जन्म 3 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था. आज कृतिका अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.
कृतिका सेंगर का जन्म 3 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था. आज कृतिका अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.
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बता दें कि कृतिका टीवी के मशहूर एक्टर रहे पंकज धीर की बहू हैं. पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत' में 'कर्ण' की यादगार भूमिका निभाई थी. पंकज का साल 2025 में निधन हो गया था
बता दें कि कृतिका टीवी के मशहूर एक्टर रहे पंकज धीर की बहू हैं. पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत' में 'कर्ण' की यादगार भूमिका निभाई थी. पंकज का साल 2025 में निधन हो गया था
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कृतिका ने पंकज धीर के बेटे और अभिनेता निकितन धीर से शादी की थी. दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी. दोनों साथ में हैप्पी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं. उनकी शादी को 12 साल पूरे हो चुके हैं.
कृतिका ने पंकज धीर के बेटे और अभिनेता निकितन धीर से शादी की थी. दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी. दोनों साथ में हैप्पी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं. उनकी शादी को 12 साल पूरे हो चुके हैं.
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कृतिका सेंगर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी. उस वक्त वो 21 साल की थीं. सबसे पहले एक्ट्रेस लोकप्रिय शो 'कसौटी ज़िन्दगी की' में नजर आई थीं.
कृतिका सेंगर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी. उस वक्त वो 21 साल की थीं. सबसे पहले एक्ट्रेस लोकप्रिय शो 'कसौटी ज़िन्दगी की' में नजर आई थीं.
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इसके बाद एक्ट्रेस को साल 2008 में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में काम करने का मौक़ा मिला था. इसी साल वो 'क्या दिल में है' नाम के शो का भी हिस्सा रही थीं.
इसके बाद एक्ट्रेस को साल 2008 में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में काम करने का मौक़ा मिला था. इसी साल वो 'क्या दिल में है' नाम के शो का भी हिस्सा रही थीं.
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कृतिका सेंगर को सबसे पहले बड़ी और खास पहचान 'झांसी की रानी' से मिली थी. साल 2009 से 2011 के बीच जी टीवी पर आए इस शो ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय कर दिया था. उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का यादगार किरदार निभाया था.
कृतिका सेंगर को सबसे पहले बड़ी और खास पहचान 'झांसी की रानी' से मिली थी. साल 2009 से 2011 के बीच जी टीवी पर आए इस शो ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय कर दिया था. उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का यादगार किरदार निभाया था.
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'झांसी की रानी' से काफी पॉपुलर होने के बाद कृतिका टीवी इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा बन गई थीं. इसके बाद वो 'कसम तेरे प्यार की', 'सर्विस वाली बहू' और 'पुनर्विवाह' जैसे शोज में भी नजर आईं.
'झांसी की रानी' से काफी पॉपुलर होने के बाद कृतिका टीवी इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा बन गई थीं. इसके बाद वो 'कसम तेरे प्यार की', 'सर्विस वाली बहू' और 'पुनर्विवाह' जैसे शोज में भी नजर आईं.
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लंबे वक्त से कृतिका सेंगर छोटे पर्दे से दूर हैं. इन दिनों वो अपनी बेटी की परिवरिश कर रही हैं. हालांकि एकट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. साल 2022 में पंकज और कृतिका ने बेटी देविका धीर का वेलकम किया था.
लंबे वक्त से कृतिका सेंगर छोटे पर्दे से दूर हैं. इन दिनों वो अपनी बेटी की परिवरिश कर रही हैं. हालांकि एकट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. साल 2022 में पंकज और कृतिका ने बेटी देविका धीर का वेलकम किया था.
Published at : 03 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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