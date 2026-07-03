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Kratika Sengar Birthday: बेहद खूबसूरत हैं महाभारत के 'कर्ण' की बहू कृतिका सेंगर, कभी करती थीं टीवी पर राज, देखें ग्लैमरस तस्वीरें
Kratika Sengar Birthday: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस कृतिका सेंगर आज अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की कुछ खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें दिखा रहे हैं.
कृतिका सेंगर...ये वो नाम है जो एक वक्त टीवी की दुनिया में काफी सुर्खियों में रहा करता था. कृतिका ने अपने दमदार अभिनय से सीधे लोगों के दिलों में जगह बनाई थी. कई सीरियल्स का हिस्सा रहीं कृतिका अपनी खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं. आइए आज एक्ट्रेस के बर्थडे के खास मौके पर उनकी कुछ खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरों पर नजर डालते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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