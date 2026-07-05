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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकृष्णा अभिषेक संग नीलम गिरी ने लगाए ठुमके, मनीषा रानी से निरहुआ तक भोजपुरी स्टार्स ने मचाया बवाल

कृष्णा अभिषेक संग नीलम गिरी ने लगाए ठुमके, मनीषा रानी से निरहुआ तक भोजपुरी स्टार्स ने मचाया बवाल

Neelam Giri Post: हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो कृष्णा अभिषेक और मनीषा रानी संग जबरदस्त डांस करते नजर आईं. साथ ही भोजपुरी के कई स्टार्स भी साथ दिखे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jul 2026 09:52 PM (IST)
Neelam Giri Post: हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो कृष्णा अभिषेक और मनीषा रानी संग जबरदस्त डांस करते नजर आईं. साथ ही भोजपुरी के कई स्टार्स भी साथ दिखे.

कलर्स के पॉपुलर शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' के खत्म होते ही कृष्णा अभिषेक अब एक नए शो के साथ वापसी कर रहे हैं. खबर आ रही हैं कि कलर्स पर 'भोजपुरी बवाल' नाम का शो आने वाला है, जिसमें कृष्णा और मनीषा रानी होस्ट के रूप में दिखाई देंगे. इसी बीच भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने शो से जुड़ी कई खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो कृष्णा संग ठुमके लगाती नजर आ रही हैं. साथ ही मनीषा रानी, निरहुआ, काजल रघवानी और रानी मुखर्जी जैसे भोजपुरी कलाकार भी इसका हिस्सा हैं.

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इस फोटो में कृष्णा और नीलम जमकर डांस कर रहे हैं और इस दिन को एजॉय कर रहे हैं.
इस फोटो में कृष्णा और नीलम जमकर डांस कर रहे हैं और इस दिन को एजॉय कर रहे हैं.
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नीलम के एक्सप्रेशंस और कृष्णा का डांस सभी को दीवाना बना रहे हैं.
नीलम के एक्सप्रेशंस और कृष्णा का डांस सभी को दीवाना बना रहे हैं.
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कृष्णा ने ब्लू जैकेट, ब्लैक टीशर्ट और ब्लैक जींस कैरी किया हैं. वहीं नीलम पिंक मिडी ड्रेस और कोट में नजर आईं.
कृष्णा ने ब्लू जैकेट, ब्लैक टीशर्ट और ब्लैक जींस कैरी किया हैं. वहीं नीलम पिंक मिडी ड्रेस और कोट में नजर आईं.
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वहीं नीलम ने मनीषा रानी के साथ भी डांस किया. साथ ही पीछे निरहुआ भी दिखाई दे रहे हैं.
वहीं नीलम ने मनीषा रानी के साथ भी डांस किया. साथ ही पीछे निरहुआ भी दिखाई दे रहे हैं.
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काजल, नीलम और रानी तीनों ही भोजपुरी की पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं, जिनकी फिल्में और गाने फैंस को बहुत पसंद हैं.
काजल, नीलम और रानी तीनों ही भोजपुरी की पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं, जिनकी फिल्में और गाने फैंस को बहुत पसंद हैं.
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शो में भोजपुरी स्टार्स और कृष्णा-मनीषा की जोड़ी बहुत बड़ा धमाका कर सकती हैं, जो मनोरंजन से भरा होगा.
शो में भोजपुरी स्टार्स और कृष्णा-मनीषा की जोड़ी बहुत बड़ा धमाका कर सकती हैं, जो मनोरंजन से भरा होगा.
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'बिग बॉस 19' के बाद से नीलम ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की हैं. साथ ही इंडस्ट्री में शानदार काम कर रही हैं.
'बिग बॉस 19' के बाद से नीलम ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की हैं. साथ ही इंडस्ट्री में शानदार काम कर रही हैं.
Published at : 05 Jul 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Neelam Giri Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' Krushna Abhishek Manisha Rani

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