कृष्णा अभिषेक संग नीलम गिरी ने लगाए ठुमके, मनीषा रानी से निरहुआ तक भोजपुरी स्टार्स ने मचाया बवाल

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Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म

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Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल

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होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।

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पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।

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बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।