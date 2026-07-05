एक्सप्लोरर
कृष्णा अभिषेक संग नीलम गिरी ने लगाए ठुमके, मनीषा रानी से निरहुआ तक भोजपुरी स्टार्स ने मचाया बवाल
Neelam Giri Post: हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो कृष्णा अभिषेक और मनीषा रानी संग जबरदस्त डांस करते नजर आईं. साथ ही भोजपुरी के कई स्टार्स भी साथ दिखे.
कलर्स के पॉपुलर शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' के खत्म होते ही कृष्णा अभिषेक अब एक नए शो के साथ वापसी कर रहे हैं. खबर आ रही हैं कि कलर्स पर 'भोजपुरी बवाल' नाम का शो आने वाला है, जिसमें कृष्णा और मनीषा रानी होस्ट के रूप में दिखाई देंगे. इसी बीच भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने शो से जुड़ी कई खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो कृष्णा संग ठुमके लगाती नजर आ रही हैं. साथ ही मनीषा रानी, निरहुआ, काजल रघवानी और रानी मुखर्जी जैसे भोजपुरी कलाकार भी इसका हिस्सा हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Jul 2026 09:52 PM (IST)
टेलीविजन
8 Photos
बेहद खूबसूरत हैं महाभारत के 'कर्ण' की बहू, कभी करती थीं टीवी पर राज, देखें ग्लैमरस तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं आकांक्षा चमोला, तस्वीरें गवाह हैं क्यों दीवाने हैं गौरव खन्ना
टेलीविजन
7 Photos
'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान को काले जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं
टेलीविजन
9 Photos
अविका गौर बर्थडे स्पेशल: 'बालिका वधू' की छोटी आनंदी अब दिखती हैं बेहद ग्लैमरस, सालों बाद पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
आमिर खान या गौरी स्प्रैट, कौन है ज्यादा अमीर, लाइमलाइट से दूर कैसे करती हैं कमाई? जानें नेटवर्थ
मनोरंजन
9 बजे तक 32 करोड़ के पार 'अल्फा', 2026 की 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
LIVE: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद आमिर खान की दिखी पहली झलक, फंक्शन अटेंड करने पहुंचे मुकेश अंबानी समेत ये सेलेब्स
मनोरंजन
टूट रही हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी? सामने आई रिश्ते की सच्चाई
Advertisement
टेलीविजन
8 Photos
बेहद खूबसूरत हैं महाभारत के 'कर्ण' की बहू, कभी करती थीं टीवी पर राज, देखें ग्लैमरस तस्वीरें
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion