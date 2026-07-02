शादी के बंधन में बंधीं 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच की बेटी, वायरल इंसाइड फोटोज

वहीं कल्पना ने ग्रीन और रेड कलर की साड़ी पहनी है और हेवी ज्वेलरी से लुक को कंप्लीट किया हैं. साथ ही मेहुल बुच ने गोल्डन और ग्रीन कलर का धोती, कुर्ता और दुपट्टा पहना हैं.