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शादी के बंधन में बंधीं 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच की बेटी, वायरल इंसाइड फोटोज
Kalpana Buch Daughter Wedding: 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी बेटी भव्या बुच शादी के बंधन में बंधी हैं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
स्टारप्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में बा का किरदार निभाने वाली कल्पना बुच सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उनकी बेटी भव्या बुच ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और भावुक नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने अपने माता-पिता पर प्यार बरसाया और कई फोटोज खिंचवाई. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दो रूह, एक प्रेयर और एक वादा. प्यार, परिवार और डिवाइन के बीच हम एक-दूसरे का घर बन गए. 06.02.2026'. अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 08:39 PM (IST)
Tags :Anupamaa Kalpana Buch
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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