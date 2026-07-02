हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशादी के बंधन में बंधीं 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच की बेटी, वायरल इंसाइड फोटोज

शादी के बंधन में बंधीं 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच की बेटी, वायरल इंसाइड फोटोज

Kalpana Buch Daughter Wedding: 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी बेटी भव्या बुच शादी के बंधन में बंधी हैं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jul 2026 08:39 PM (IST)
Kalpana Buch Daughter Wedding: 'अनुपमा' फेम कल्पना बुच इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी बेटी भव्या बुच शादी के बंधन में बंधी हैं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

स्टारप्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में बा का किरदार निभाने वाली कल्पना बुच सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उनकी बेटी भव्या बुच ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और भावुक नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने अपने माता-पिता पर प्यार बरसाया और कई फोटोज खिंचवाई. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दो रूह, एक प्रेयर और एक वादा. प्यार, परिवार और डिवाइन के बीच हम एक-दूसरे का घर बन गए. 06.02.2026'. अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

1/7
इस फोटो में भव्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही में मां कल्पना और पिता मेहुल बुच के साथ इस खूबसूरत पल को जी रही हैं.
इस फोटो में भव्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही में मां कल्पना और पिता मेहुल बुच के साथ इस खूबसूरत पल को जी रही हैं.
2/7
भव्या ने इस फोटो को कोलाज करके पोस्ट किया हैं, जिसमें वो अपने माता-पिता के साथ हंसती नजर आ रही हैं.
भव्या ने इस फोटो को कोलाज करके पोस्ट किया हैं, जिसमें वो अपने माता-पिता के साथ हंसती नजर आ रही हैं.
3/7
भव्या ने क्रीम और गोल्डन कलर का लहंगा पहना है और साथ में रेड दुपट्टा कैरी किया हैं. उनका मेकअप और ज्वेलरी भी बहुत सिंपल और सुंदर हैं.
भव्या ने क्रीम और गोल्डन कलर का लहंगा पहना है और साथ में रेड दुपट्टा कैरी किया हैं. उनका मेकअप और ज्वेलरी भी बहुत सिंपल और सुंदर हैं.
4/7
वहीं कल्पना ने ग्रीन और रेड कलर की साड़ी पहनी है और हेवी ज्वेलरी से लुक को कंप्लीट किया हैं. साथ ही मेहुल बुच ने गोल्डन और ग्रीन कलर का धोती, कुर्ता और दुपट्टा पहना हैं.
वहीं कल्पना ने ग्रीन और रेड कलर की साड़ी पहनी है और हेवी ज्वेलरी से लुक को कंप्लीट किया हैं. साथ ही मेहुल बुच ने गोल्डन और ग्रीन कलर का धोती, कुर्ता और दुपट्टा पहना हैं.
5/7
शादी का दिन हर लड़की और परिवार के लिए इमोशन से भरा होता है, जो इस फोटो में साफ झलक रहा है.
शादी का दिन हर लड़की और परिवार के लिए इमोशन से भरा होता है, जो इस फोटो में साफ झलक रहा है.
6/7
इस फोटो में भव्या अपने परिवार, बहनों और दोस्तों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
इस फोटो में भव्या अपने परिवार, बहनों और दोस्तों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
7/7
शादी में भव्या और उनके पति की जोड़ी बेहद सुंदर लग रही है और दोनों के परिवार भी उनपर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
शादी में भव्या और उनके पति की जोड़ी बेहद सुंदर लग रही है और दोनों के परिवार भी उनपर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
Published at : 02 Jul 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Kalpana Buch

टेलीविजन फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का, वीडियो
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का
मनोरंजन
Toxic BO Prediction: बॉक्स ऑफिस पर उड़ेंगे सबके परखच्चे, 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यश की 'टॉक्सिक'?
बॉक्स ऑफिस पर उड़ेंगे सबके परखच्चे, 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यश की 'टॉक्सिक'?
मनोरंजन
Vicky Kaushal Romantic Post: 'बारिश और तुम', विक्की कौशल ने पत्नी कैटरीना कैफ पर लुटाया प्यार, पर्सनल मोमेंट किया शेयर
'बारिश और तुम', विक्की कौशल ने पत्नी कैटरीना कैफ पर लुटाया प्यार, पर्सनल मोमेंट किया शेयर
मनोरंजन
जून में रिलीज इन 4 फिल्मों ने किया प्रिडिक्शन से ज्यादा कलेक्शन, 350 करोड़ कमाकर 'पेद्दी' रह गई पीछे
जून में रिलीज इन 4 फिल्मों ने किया प्रिडिक्शन से ज्यादा कलेक्शन, 350 करोड़ कमाकर 'पेद्दी' रह गई पीछे
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

अमित भाटिया
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion: धुरंधर के बाद यशराज की Alpha को ट्रोल करने लायक भी नहीं समझा जा रहा क्या?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयातुल्ला खामनेई की आखिरी सलामी में नहीं शामिल होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा, जानें वजह
अयातुल्ला खामनेई की आखिरी सलामी में नहीं शामिल होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या का CSK से जुड़ने का सच आया सामने, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड पर तोड़ी चुप्पी; क्या MI से होंगे अलग?
हार्दिक पांड्या का CSK से जुड़ने का सच आया सामने, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
शिक्षा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget