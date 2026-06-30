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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनPhotos: खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं आकांक्षा चमोला, तस्वीरें देख समझ आएगा क्यों दीवाने हैं गौरव खन्ना

Photos: खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं आकांक्षा चमोला, तस्वीरें देख समझ आएगा क्यों दीवाने हैं गौरव खन्ना

Akansha Chamola Photos: गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. वो लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jun 2026 08:37 PM (IST)
Akansha Chamola Photos: गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. वो लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने हाल ही में 'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर के दौरान बताया को वो अपने पति और टीवी एक्टर गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं.

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टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला शादी के 10 साल बाद अलग हो रहे हैं. दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है.
टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला शादी के 10 साल बाद अलग हो रहे हैं. दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है.
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गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के बीच कोई कड़वाहट या झगड़ा नहीं है. वो अब भी आपस में बात करते हैं, लेकिन दोनों अपना भविष्य अलग-अलग देखते हैं.
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के बीच कोई कड़वाहट या झगड़ा नहीं है. वो अब भी आपस में बात करते हैं, लेकिन दोनों अपना भविष्य अलग-अलग देखते हैं.
Published at : 30 Jun 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola

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