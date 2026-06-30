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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनआकांक्षा-गौरव से माही-जय तक, शादी के कई सालों बाद इन टीवी सितारों ने लिया तलाक

आकांक्षा-गौरव से माही-जय तक, शादी के कई सालों बाद इन टीवी सितारों ने लिया तलाक

TV Celebrities Divorce: टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला का तलाक हो रहा है. ऐसे में हम आपको उन टीवी सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने शादी के बाद तलाक ले लिया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Jun 2026 02:03 PM (IST)
TV Celebrities Divorce: टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला का तलाक हो रहा है. ऐसे में हम आपको उन टीवी सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने शादी के बाद तलाक ले लिया.

इंडस्ट्री में रिश्ते टूटनातलाक लेना आम बात है. टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला इन दिनों अपने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वहीं इससे पहले भी कई टीवी कपल्स ऐसे हैं, जिन्होंने अपना सालों पुराना रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया.

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टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला का तलाक हो रहा है. हाल ही में अकांक्षा चमोला ने शो लॉकअप 2 में बताया कि वे और गौरव तलाक ले रहे हैं. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं.
टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला का तलाक हो रहा है. हाल ही में अकांक्षा चमोला ने शो लॉकअप 2 में बताया कि वे और गौरव तलाक ले रहे हैं. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं.
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टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल में शुमार जय भानुशाली और माही विज ने इस साल तलाक लिया था. दोनों ने साल 2011 में शादी की थी.
टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल में शुमार जय भानुशाली और माही विज ने इस साल तलाक लिया था. दोनों ने साल 2011 में शादी की थी.
Published at : 30 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij Gaurav Khanna Akansha Chamola

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