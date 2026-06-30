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आकांक्षा-गौरव से माही-जय तक, शादी के कई सालों बाद इन टीवी सितारों ने लिया तलाक
TV Celebrities Divorce: टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला का तलाक हो रहा है. ऐसे में हम आपको उन टीवी सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने शादी के बाद तलाक ले लिया.
इंडस्ट्री में रिश्ते टूटनातलाक लेना आम बात है. टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला इन दिनों अपने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वहीं इससे पहले भी कई टीवी कपल्स ऐसे हैं, जिन्होंने अपना सालों पुराना रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया.
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Published at : 30 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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