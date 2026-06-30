आकांक्षा-गौरव से माही-जय तक, शादी के कई सालों बाद इन टीवी सितारों ने लिया तलाक

टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला का तलाक हो रहा है. हाल ही में अकांक्षा चमोला ने शो लॉकअप 2 में बताया कि वे और गौरव तलाक ले रहे हैं. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं.