आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म का ऐलान, मिलाप मिलन जावेरी संग पहली बार करेंगे काम

बॉलीवुड में अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए पहचान बना चुके आदित्य रॉय कपूर अब एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाले हैं. उनकी अगली फिल्म का ऐलान हो चुका है, जिसमें पहली बार उनकी जोड़ी डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी के साथ बनी है. ऐसे में फैंस के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा है. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी पूरी जानकारी.

आदित्य रॉय कपूर की नई लव स्टोरी फिल्म का ऐलान

फिल्म 'आशिकी 2', 'मलंग' और 'मेट्रो... इन दिनों' जैसी फिल्मों से अपनी रोमांटिक छवि बनाने वाले एक्टर आदित्य रॉय कपूर अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर खास लव स्टोरी लेकर आने वाले हैं. इस बार वे पहली बार डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी के साथ हाथ मिला रहे हैं. दोनों की ये फिल्म रोमांस, एक्शन और संगीत का दमदार मेल होगी, जिसे प्रोड्यूसर भूषण कुमार बड़े स्तर पर बना रहे हैं.'

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आदित्य को लेकर क्या बोले मिलाप मिलन जावेरी?

डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म को लेकर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'आदित्य प्यार को बेहद गहराई के साथ पर्दे पर उतारते हैं. 'आशिकी 2' के बाद से दर्शकों ने उन्हें जुनून और टूटे दिल की कहानियों में खूब पसंद किया है. इस नई फिल्म का किरदार कई परतों वाला होगा. मुझे नहीं लगता कि इस सफर को उनसे बेहतर कोई और निभा सकता था.'

वहीं, प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने आदित्य के साथ अपनी पुरानी साझेदारी को याद करते हुए कहा, 'आदित्य के साथ हमारा रिश्ता कई सालों पुराना है और हमने साथ मिलकर ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें दर्शक आज भी पसंद करते हैं. 'आशिकी 2' से लेकर 'मेट्रो... इन दिनों' तक हर फिल्म हमारे लिए खास रही है. हमारे बीच शानदार क्रिएटिव तालमेल है और मुझे खुशी है कि हम एक बार फिर एक ऐसी कहानी के लिए साथ आ रहे हैं, जो इमोशनली और बड़े स्तर पर बनाई जाएगी.'

कब शुरू होगी शूटिंग और कब होगी रिलीज?

फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में शुरू होने की तैयारी है. इसके बाद पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा कर इसे साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिलहाल फिल्म की बाकी स्टारकास्ट और टाइटल का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन मेकर्स का कहना है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और जानकारियां शेयर की जाएंगी.

इंस्टाग्राम पर किया खास पोस्ट

फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए मिलाप मिलन जावेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक खास पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा, 'इस बार आशिकी पूरी दीवानियत से होगी. मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर रहा हूं. ये एक इंटेंस, हिंसक और म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसमें मेरे प्रिय मित्र और शानदार एक्टर आदित्य रॉय कपूर मुख्य किरदार निभा रहे हैं.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'आदित्य को उनके करियर के सबसे दमदार, रोमांटिक और हीरोइक किरदारों में से एक में देखने के लिए तैयार हो जाइए. मुझे खुशी है कि यह फिल्म भूषण कुमार सर के बैनर तले बन रही है, जिनके साथ मैंने 'सत्यमेव जयते' और 'मरजावां' जैसी सफल फिल्मों में काम किया है.'

उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, '2027 में सिनेमाघरों में मिलते हैं, जहां एक्शन, संगीत, दमदार डायलॉग, रोमांस, जुनून और दिल टूटने का दर्द- सब कुछ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा