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सनी देओल और अक्षय खन्ना की Ikka क्यों देखें? ओटीटी पर मचाया गदर, जानें वजह

Ikka Film: सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं कि आप किन वजहों के चलते ये फिल्म देख सकते हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Jul 2026 03:40 PM (IST)
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बॉलीवुड के दो मशहूर एक्टर्स अक्षय खन्ना और सनी देओल 29 सालों के लंबे इंतजार के बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. बॉर्डर के बाद अब ये दोनों एक्टर्स 'इक्का' में दिखाई रहे हैं. ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है और लोगों को काफी पसंद आ रही है. हम आपको कुछ ऐसी वजह बता रहे हैं जिसके चलते आप ये फिल्म ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि किन वजहों से इक्का फिल्म देखी जा सकती है.

दो धाकड़ एक्टर्स को एक साथ देखने का मौका

सबसे पहले तो सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे बेहतरीन एक्टर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना ही काफी कुछ बयां करता है, वो भी उस वक्त जब दोनों करीब तीन दशक बाद साथ आए हैं. इक्का कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें सनी और अक्षय के बीच के सीन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है. दोनों एक साथ आकर फैंस के लिए गजब का माहौल बना देते हैं और एंटरटेनमेंट का फूल डोज फैंस को देते हैं.

 
 
 
 
 
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सनी देओल का पुराना और दमदार अंदाज

सनी देओल के फैंस के लिए ये फिल्म एक बड़ा सरप्राइज है. इसमें  वो वकील अर्जुन मेहरा के किरदार में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने बेहतरीन फिल्म 'दामिनी' में वकील का रोल अदा किया था. वहीं अब सालों बाद वो इक्का में भी वकील बने हैं. वकील बनकर कोर्ट रूम में सनी देओल जमकर दहाड़ रहे हैं. उनका पुराना और दमदार अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दमदार डायलॉग डिलीवरी और आवाज में जोश हमेशा से सनी की पहचान रही है.

सनी देओल और अक्षय खन्ना की Ikka क्यों देखें? ओटीटी पर मचाया गदर, जानें वजह

'धुरंधर' वाले मोड में दिखें अक्षय खन्ना

इक्का में अक्षय ने निगेटिव रोल प्ले किया है. उनके किरदार का नाम शौर्यमन गौर है. वो एक लड़की की हत्या के आरोप में फंस जाते हैं. उसे न्याय दिलाने के लिए सनी कोर्ट में उतरते हैं और दोनों एक्टर्स आमने-सामने आ जाते हैं. इसमें अक्षय अपने धुरंधर वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं. जिन फैंस ने अक्षय को 'धुरंधर 2' में मिस किया था वो इक्का देखकर कहीं हद तक उस कसर को पूरा कर सकते हैं. फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अक्षय की धुरंधर जैसी एक्टिंग ही है.

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कुर्सी से बांधे रखेगी फिल्म

अगर आप ऐसी फिल्मों के शौक़ीन है जो कोर्ट रूम ड्रामा पर बेस्ड है तो इक्का आपके लिए एक दम परफेक्ट चॉइस साबित होगी. ये मर्डर मिस्ट्री आपको आपकी कुर्सी से बांधे रखने का काम करती है. फिल्म में सनी और अक्षय के बीच के कोर्ट रूम सीन्स बेहद दमदार और बेहतरीन अनुभव देने वाले हैं. 

कहां देख सकते हैं 'इक्का'?

इक्का नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. फिल्म में अक्षय और सनी के साथ दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम भी नजर आ रही हैं. दीया ने सनी की पत्नी अवंतिका का किरदार निभाया है. जबकि तिलोत्तमा, मदुरा बनर्जी नाम की विरोधी वकील के किरदार में हैं. इसका डायरेक्शन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Akshaye Khanna Ikka
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