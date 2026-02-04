हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'असली फितरत सामने आ ही जाती है..' तेजस्वी प्रकाश संग रिश्ते पर ये क्या बोल गए करण कुंद्रा

'असली फितरत सामने आ ही जाती है..' तेजस्वी प्रकाश संग रिश्ते पर ये क्या बोल गए करण कुंद्रा

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. इनकी प्यार भरी नोंक-झोंक और बॉन्डिंग फैंस को हद से ज्यादा पसंद आती है. अब तो फैंस को इनकी शादी का इंतजार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 04:51 PM (IST)
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. इनकी प्यार भरी नोंक-झोंक और बॉन्डिंग फैंस को हद से ज्यादा पसंद आती है. अब तो फैंस को इनकी शादी का इंतजार है.

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की प्रेम कहानी की शुरुआत 2021 में बिग बॉस में हुई थी. इन दोनों का रिलेशनशिप वक्त के साथ-साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है.

1/7
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी और ब्रेकअप की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. अब हाल ही में करण ने तेजस्वी संग अपने रिश्ते पर बेबाक बयान दिया है.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी और ब्रेकअप की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. अब हाल ही में करण ने तेजस्वी संग अपने रिश्ते पर बेबाक बयान दिया है.
2/7
करण ने बताया कि बिग बॉस जैसे शानदार रिएलिटी शो में किसी के प्यार में पड़ना क्यों सबसे खास होता है और असल जिंदगी के रिश्ते सोशल मीडिया की चकाचौंध से कितने अलग होते हैं.
करण ने बताया कि बिग बॉस जैसे शानदार रिएलिटी शो में किसी के प्यार में पड़ना क्यों सबसे खास होता है और असल जिंदगी के रिश्ते सोशल मीडिया की चकाचौंध से कितने अलग होते हैं.
Published at : 04 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Karan Kunddra

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026: Small Businesses को मिला बड़ा Boost | Paisa Live
SC में बोली Mamata Banerjee, 'यह मेरी लड़ाई नहीं लोगों की है' | West Bengal | SIR | EC | Voter List
Ghaziabad Breaking: कैसे हुई तीनों बच्चियों की मौत? पड़ोसियों का चौंकाने वाला खुलासा | UP |ABP News
Parliament Session: 'प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं नरवणे की किताब दूंगा'- Rahul Gandhi | Galwan Clash
SIR Controversy: 'SIR में धोखाधड़ी..', Mamata Banerjee के समर्थन में आए Sanjay Singh | West Bengal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?
भारत के किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, कैसे होती है माइनिंग?
ट्रेंडिंग
Video:
"बारात कभी भी वापस जा सकती है" दुल्हन ने एंट्री पर किया ऐसा डांस, देखते रह गए ससुराल वाले- वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget