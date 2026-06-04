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मेकअप से लेकर पैकअप तक, 'अनुपमा' के सेट पर ऐसा होता हैं रूपाली गांगुली का हाल, देखें फोटोज
Rupali Ganguly Post: 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली ने सेट के मजेदार पलों की झलक शेयर की है. तस्वीरों में उन्होंने सेट के बीच मन में आए ख्यालों के बारे में बताया हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.
'अनुपमा' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने सेट से कई तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने दिखाया हैं कि वो सेट पर क्या करती हैं. साथ ही उनके मजेदार कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :Anupamaa Rupali Ganguly
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