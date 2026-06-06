एक्सप्लोरर
स्ट्रैपलेस ब्लू गाउन में अशनूर कौर ने गिराई बिजली, हर अदाओं ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
Ashnoor Kaur Look: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. नेवी ब्लू स्ट्रैपलेस गाउन और ग्लैम मेकअप में उनका लुक बेहद एलिगेंट नजर आ रहा है.
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर एक बार फिर अपने एलिगेंट लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने कई लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो ब्लू कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इसी के साथ आइए उनके इन ग्लैमरस फोटोज को देखते हैं.
1/7
2/7
Published at : 06 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :Ashnoor Kaur
टेलीविजन
7 Photos
स्ट्रैपलेस ब्लू गाउन में अशनूर कौर ने गिराई बिजली, हर अदाओं ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
अवनीत कौर ने ब्लू बिकनी में ढाया कहर, समंदर किनारे दिए दिलकश पोज, वायरल हुई तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
6 महीने की हुई सोनारिका भदौरीया की बेटी, खुशी से झूमीं एक्ट्रेस, बिकिनी में शेयर की तस्वीरें
टेलीविजन
8 Photos
मेकअप से लेकर पैकअप तक, 'अनुपमा' के सेट पर ऐसा होता हैं रूपाली गांगुली का हाल, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज
टेलीविजन
7 Photos
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
समोसे बेचने वाले की लड़की कैसे बनीं टॉप सिंगर? कभी कमाती थीं सिर्फ 500 रुपये
मनोरंजन
Box Office LIVE: बॉक्स ऑफिस पर 'बंदर' का हाल बेहाल, 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' ने मारी बाजी
मनोरंजन
Live: 'आज भी ब्लैक हार्ट है...', शिल्पा शिंदे के सपोर्ट में अर्शी खान, हिना खान पर साधा निशाना
मनोरंजन
'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में आईं पूनम ढिल्लों, एक्टर के पिता ने जताया आभार
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
स्ट्रैपलेस ब्लू गाउन में अशनूर कौर ने गिराई बिजली, हर अदाओं ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
अवनीत कौर ने ब्लू बिकनी में ढाया कहर, समंदर किनारे दिए दिलकश पोज, वायरल हुई तस्वीरें
ओपी त्रिपाठी
Opinion