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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनस्ट्रैपलेस ब्लू गाउन में अशनूर कौर ने गिराई बिजली, हर अदाओं ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

स्ट्रैपलेस ब्लू गाउन में अशनूर कौर ने गिराई बिजली, हर अदाओं ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

Ashnoor Kaur Look: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. नेवी ब्लू स्ट्रैपलेस गाउन और ग्लैम मेकअप में उनका लुक बेहद एलिगेंट नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Ashnoor Kaur Look: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया है. नेवी ब्लू स्ट्रैपलेस गाउन और ग्लैम मेकअप में उनका लुक बेहद एलिगेंट नजर आ रहा है.

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर एक बार फिर अपने एलिगेंट लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने कई लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो ब्लू कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इसी के साथ आइए उनके इन ग्लैमरस फोटोज को देखते हैं.

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अशनूर ने नेवी ब्लू रंग का स्ट्रैपलेस गाउन पहना है. गाउन का फिटेड डिजाइन उनके लुक को एलिगेंट और स्टाइलिश बना रहा है.
अशनूर ने नेवी ब्लू रंग का स्ट्रैपलेस गाउन पहना है. गाउन का फिटेड डिजाइन उनके लुक को एलिगेंट और स्टाइलिश बना रहा है.
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गाउन का बैक डिजाइन क्लीन और मॉडर्न है, जो आउटफिट को ग्लैमरस लुक देता है.
गाउन का बैक डिजाइन क्लीन और मॉडर्न है, जो आउटफिट को ग्लैमरस लुक देता है.
Published at : 06 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Ashnoor Kaur

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