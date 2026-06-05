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अवनीत कौर ने ब्लू बिकनी में ढाया कहर, समंदर किनारे दिए दिलकश पोज, वायरल हुई तस्वीरें
अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी बिकनी लुक में कई ग्लैमरस फोटोस शेयर की हैं. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
अवनीत कौर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने कुछ बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें उनका बिकिनी लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है. एक्ट्रेस की ये दिलकश तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं उनकी इन तस्वीरों पर.
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Published at : 05 Jun 2026 05:39 PM (IST)
Tags :Avneet Kaur
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