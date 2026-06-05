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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअवनीत कौर ने ब्लू बिकनी में ढाया कहर, समंदर किनारे दिए दिलकश पोज, वायरल हुई तस्वीरें

अवनीत कौर ने ब्लू बिकनी में ढाया कहर, समंदर किनारे दिए दिलकश पोज, वायरल हुई तस्वीरें

अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी बिकनी लुक में कई ग्लैमरस फोटोस शेयर की हैं. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Jun 2026 05:39 PM (IST)
अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी बिकनी लुक में कई ग्लैमरस फोटोस शेयर की हैं. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

अवनीत कौर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने कुछ बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें उनका बिकिनी लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है. एक्ट्रेस की ये दिलकश तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं उनकी इन तस्वीरों पर.

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एक्ट्रेस अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फैंस उनकी लेटेस्ट तस्वीरें का इंतजार करते रहते हैं.
एक्ट्रेस अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फैंस उनकी लेटेस्ट तस्वीरें का इंतजार करते रहते हैं.
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इसी बीच अवनीत ने अपनी कुछ नई ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. अवनीत का ये लेटेस्ट पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.
इसी बीच अवनीत ने अपनी कुछ नई ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. अवनीत का ये लेटेस्ट पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.
Published at : 05 Jun 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Avneet Kaur

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