हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात

32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात

Suchitra Krishnamoorthi Interview: सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 32 साल बाद 'कभी हां कभी ना' की शूटिंग से जुड़ी यादें शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि निर्देशक कुंदन शाह की वजह से ही फिल्म सुपरहिट हुई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

साल 1994 में आई म्यूजिकल-कॉमेडी फिल्म 'कभी हां कभी ना' एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इस फिल्म ने रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी थी, जिसका जादू आज भी कम नहीं हुआ हैं. फैंस 32 सालों बाद भी आज इसे देखना पसंद करते हैं. इसी बीच एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने हाल ही में फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं.

फैंस को आज भी क्यों पसंद है फिल्म?

आईएनएस के साथ बातचीत में सुचित्रा से जब पूछा गया कि ये फिल्म फैंस को आज भी क्यों पसंद आती हैं? तो सुचित्रा ने कहा, 'मैं नहीं जानती कि इसे जादू कहूं या नहीं, लेकिन ये पूरी तरह कुंदन शाह का जादू था. उनकी कहानी कहने की कला और हर किरदार में दिखाई गई मासूमियत ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी. चाहे वो शाहरुख खान का किरदार हो, दीपक तिजोरी का हो या फिर आशुतोष का, हर किरदार सच्चा और रियल लगता था. साथ ही ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी थी, इसीलिए आज भी इससे लोग खुद से जोड़ पाते हैं.'

32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात

निर्देशक ने कहा था मेहनत करने के लिए

इसके अलावा सुचित्रा ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, 'मुझे आज भी याद है कि कुंदन शाह ने मुझसे कहा था कि सुचित्रा, क्या तुम थोड़ा और मेहनत कर सकती हो? तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम अन्ना के किरदार जैसी दिखती हो, लेकिन अगर तुम और मेहनत करोगी, तो ये और बेहतर होगा. ये बात आज भी मेरे यादों का एक खास हिस्सा है और वो उन पलों को प्यार से याद करती हैं.'

ये भी पढ़ें: Neha Kakkar Birthday: 'काला चश्मा' से लेकर 'मोरनी बनके' तक, नेहा कक्कड़ के टॉप 5 गाने जो आपको थिरकने पर कर देंगे मजबूर

फिल्म की टीम 

बता दें कि फिल्म में सुचित्रा ने 'अन्ना' का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया था. निर्देशक कुंदन शाह की इस फिल्म का निर्माण विक्रम मल्होत्रा ने किया था, जिसमें सुचित्रा के साथ शाहरुख खान, दीपक तिजोरी और नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में थे. इसके बाद शाहरुख ने इस फिल्म को खरीद लिया था और अपने बैनर के तहत शामिल कर लिया था. 

ये भी पढ़ें: Dipika kakar Health Update: शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, शुरू हुई इम्यूनोथेरेपी

और पढ़ें
Published at : 06 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Kabhi Haan Kabhi Naa Suchitra Krishnamoorthi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात
32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Amrita Rao B'day: कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी कमाती है करोड़ों, जानें आजकल क्या कर रहीं अमृता राव
कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं अमृता राव
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो...', AICWA को शिल्पा शिंदे ने दिया जवाब, महाराष्ट्र CM से की थी कार्रवाई की अपील
Live: 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो...', AICWA को शिल्पा शिंदे ने दिया जवाब, महाराष्ट्र CM से की थी कार्रवाई की अपील
बॉलीवुड
'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं'
'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं'
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
टेलीविजन
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
जनरल नॉलेज
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget