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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसरगुन मेहता ने स्टाइलिश गाउन में बिखेरा ग्लैमर, कातिल अदाओं से फैंस को किया घायल, देखें दिलकश तस्वीरें

सरगुन मेहता ने स्टाइलिश गाउन में बिखेरा ग्लैमर, कातिल अदाओं से फैंस को किया घायल, देखें दिलकश तस्वीरें

Sargun Mehta Glamorous Photos: सरगुन मेहता में हाल ही में अपनी कुछ नई तस्वीर शेयर की हैं. जिसमें वो पर्पल कलर के गाउन में नजर आ रही हैं. आईए देखते हैं उनकी ये ग्लैमरस फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Jun 2026 09:08 PM (IST)
Sargun Mehta Glamorous Photos: सरगुन मेहता में हाल ही में अपनी कुछ नई तस्वीर शेयर की हैं. जिसमें वो पर्पल कलर के गाउन में नजर आ रही हैं. आईए देखते हैं उनकी ये ग्लैमरस फोटोज.

सरगुन मेहता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिया है. इन फोटोज में एक्ट्रेस पर्पल कलर के स्टाइलिश गाउन में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं.

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सरगुन मेहता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है.
सरगुन मेहता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है.
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एक्ट्रेस अक्सर अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ नई शानदार फोटोज शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस अक्सर अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ नई शानदार फोटोज शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 06 Jun 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Sargun Mehta

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