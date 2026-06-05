Box Office LIVE: 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल

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Box Office Collection Live: 'पेद्दी' ने ओपनिंग डे पर काटा गदर, 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Bandar Peddi Box Office Live Updates: 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई हैं. बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए यहां हमारे साथ बने रहिए.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 05 Jun 2026 12:26 PM (IST)

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Box Office Live Updates 5th June Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Bandar Peddi Box Office Collection Review Box Office Collection Live: 'पेद्दी' ने ओपनिंग डे पर काटा गदर, 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल
Box Office Collection Live: मूवी रिलीज लाइव अपडेट्स
Source : imdb

Background

बीते दिन सिनेमाघरों में राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर पेद्दी (Peddi) रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Peddi Box Office Collection) पर जबरदस्त ओपनिंग की है. वहीं शुक्रवार, 5 जून यानी आज थिएटर में दो बॉलीवुड फिल्मों का क्लैश हुआ है. इनमें एक डेविड धवन निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) और दूसरी अनुराग कश्यप निर्देशित बंदर (Bandar) है. दोनों ही अलग-अलग जॉनर की फिल्में हैं. ऐसे में इनमें से कौन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर बाजी मारेगी ये देखना दिलचस्प होगा.

'है जवानी तो इश्क होना है' स्टार कास्ट
'है जवानी तो इश्क होना है' एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे दिग्गज फिल्म निर्माता डेविड धवन ने निर्देशित किया है और रमेश तौरानी ने निर्मित किया है. फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के अन्य कलाकारों में मौनी रॉय, मनीष पॉल, मनोज पाहवा, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और कुब्रा सैत है.

यह फिल्म, जो 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, बॉलीवुड के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह फिल्म निर्माण से संन्यास लेने से पहले डेविड धवन की आखिरी निर्देशित फिल्म है. हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले धवन इस फिल्म के साथ विदाई ले रहे हैं, जिसमें रोमांस, ह्यूमर, फैमिली ड्रामा है. वहीं फिल्म से पहले दिन 6 से 7 करोड़ की ओपनिंग करने की उम्मीद है.

बंदर भी हुई रिलीज
अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म से बॉबी देओल ने लंबे समय के बाद एक ऐसी फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की है जिसमें वो लीड रोल में हैं. इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी और सबा आजाद भी अहम भूमिकाओं में हैं. हाल ही में इस क्राइम थ्रिलर का ट्रेलर जारी किया गया था और इसने दर्शकों का ध्यान खींचा था. हालांकि इसके बड़ी ओपनिंग करने की उम्मीद क है. ये 80 से 90 लाख का बिजनेस कर सकती है.

गौरतलब है कि अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' को  कई अन्य फिल्मों की रिलीज के मद्देनजर, अधिकांश मल्टीप्लेक्स ने दोपहर 1 बजे के बाद का शो दिन का पहला शो घोषित किया है, फिल्म मेकर्स ने देश भर के तमाम मल्टीप्लेक्स चेन में रणनीतिक रूप से फिल्म रिलीज करने की स्ट्रैटजी बनाई है. ताकि फिल्म लंबे समय तक सिनेमाघरों में चल सके. खबरों के अनुसार, फिल्म निर्माता दोपहर 1 बजे के बाद 5 स्क्रीन पर 3-4 शो दिखाना चाहते थे, जिसका लक्ष्य भारत में 500-600 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज करना था. 

 

12:26 PM (IST)  •  05 Jun 2026

Box Office Collection Live: ईशा देओल ने भाई बॉबी के लिए कही ये बात

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' आज थिएटर में रिलीज हो गई है. इसी बीच उनकी बहन ईशा ने एक पोस्ट शेयर किया है. ईशा ने लिखा, 'आप इस समय अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं. इसमें कोई शक नहीं कि आज आप सबसे शानदार एक्टर्स में से एक हैं. ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए भैया.'

12:16 PM (IST)  •  05 Jun 2026

Box Office Collection Live: 'पेड्डी' बनीं साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म

रामचरण स्टारर फिल्म ने पेड्डी ने रलीज होते ही तबाही मचा दी है. पेड्डी साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.

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