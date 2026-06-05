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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन6 महीने की हुई सोनारिका भदौरीया की बेटी, खुशी से झूमीं एक्ट्रेस, बिकिनी में शेयर प्री एंड पोस्ट प्रेग्नेंसी की फोटोज

6 महीने की हुई सोनारिका भदौरीया की बेटी, खुशी से झूमीं एक्ट्रेस, बिकिनी में शेयर प्री एंड पोस्ट प्रेग्नेंसी की फोटोज

टीवी की पार्वती यानी सोनारिका भदौरिया की बेटी 6 महीने की हो गई है. इस खुशी में एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर कई फोटो शेयर की है जो देखते ही वायरल हो गई. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Jun 2026 04:04 PM (IST)
टीवी की पार्वती यानी सोनारिका भदौरिया की बेटी 6 महीने की हो गई है. इस खुशी में एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर कई फोटो शेयर की है जो देखते ही वायरल हो गई. आइए देखते हैं तस्वीरें.

टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने पिछले साल एक बेटी को जन्म दिया था. वही आज 5 जून को उनकी बेटी 6 महीने की हो गई है. इस खुशी से एक्ट्रेस फूल नहीं समा रही हैं .उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी के साथ कई तस्वीरें शेयर की है. कुछ तस्वीरों में ऐक्ट्रेस बिकीनी पहने भी नजर आईं.

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सोनारिका भदौरिया ने इंस्टाग्राम पर बेटी संग कई क्यूट फोटोस शेयर की है. इन तस्वीरों को फैंस को पसंद कर रहे हैं.
सोनारिका भदौरिया ने इंस्टाग्राम पर बेटी संग कई क्यूट फोटोस शेयर की है. इन तस्वीरों को फैंस को पसंद कर रहे हैं.
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सोनारिका ने प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी की तस्वीर शेयर की हैं. जिनमें कुछ मैं वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है तो कुछ में वो बेटी संग एंजॉय करती दिखी.
सोनारिका ने प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी की तस्वीर शेयर की हैं. जिनमें कुछ मैं वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है तो कुछ में वो बेटी संग एंजॉय करती दिखी.
Published at : 05 Jun 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Sonarika Bhadoria

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