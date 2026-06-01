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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज

41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज

Jennifer Winget Birthday Celebration: जेनिफर विंगेट 41 साल की हो गई हैं. इस खास मौके को उन्होंने गोवा में सेलिब्रेट किया, जिसकी खूबसूरत झलकियां अब उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Jun 2026 07:07 PM (IST)
Jennifer Winget Birthday Celebration: जेनिफर विंगेट 41 साल की हो गई हैं. इस खास मौके को उन्होंने गोवा में सेलिब्रेट किया, जिसकी खूबसूरत झलकियां अब उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 41 साल की हो गई हैं. 30 मई को एक्ट्रेस ने अपना बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक अब उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. बर्थडे सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में जेनिफर का स्टाइलिश और खुशमिजाज अंदाज देखने को मिल रहा है.

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जेनिफर विंगेट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खुश और रिलैक्स अंदाज में नजर आ रही हैं.
जेनिफर विंगेट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खुश और रिलैक्स अंदाज में नजर आ रही हैं.
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जेनिफर विंगेट ने गोवा की खूबसूरत वादियों के बीच अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक उनके इस पोस्ट में देखने को मिल रही है.
जेनिफर विंगेट ने गोवा की खूबसूरत वादियों के बीच अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक उनके इस पोस्ट में देखने को मिल रही है.
Published at : 01 Jun 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget

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