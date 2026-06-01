एक्सप्लोरर
41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज
Jennifer Winget Birthday Celebration: जेनिफर विंगेट 41 साल की हो गई हैं. इस खास मौके को उन्होंने गोवा में सेलिब्रेट किया, जिसकी खूबसूरत झलकियां अब उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 41 साल की हो गई हैं. 30 मई को एक्ट्रेस ने अपना बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक अब उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. बर्थडे सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में जेनिफर का स्टाइलिश और खुशमिजाज अंदाज देखने को मिल रहा है.
1/7
2/7
Published at : 01 Jun 2026 07:07 PM (IST)
Tags :Jennifer Winget
टेलीविजन
7 Photos
41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज
टेलीविजन
7 Photos
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
41 की उम्र में भी जेनिफर विंगेट बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू, हर लुक पर ठहर जाती हैं नजरें, देखें फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं जेनिफर विंगेट, एक्ट्रेस के पास है करोड़ों की संपत्ति, जानें कितनी है नेटवर्थ
टेलीविजन
10 Photos
'अनुपमा' को लगा झटका, 'क्योंकि...' को पछाड़ ये शो बना नंबर 1, देखें टीवी टीआरपी की पूरी लिस्ट
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा इन सेलेब्स ने भी किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, देखें लिस्ट
टेलीविजन
7 Photos
समर सीजन में ट्राई करें हेली शाह के ये शानदार आउटफिट्स, स्टाइल और कंफर्ट का हैं परफेक्ट बैलेंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अक्षय-कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर, मेकर्स को 297% का बंपर मुनाफा
मनोरंजन
'देऊळ बंद 2' ने रचा इतिहास, बनी मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 11 दिन में कमाया 340% प्रॉफिट
मनोरंजन
'एक्टिंग नहीं कर पा रही, घर भेजो', जब सुरभि चंदाना को तारक मेहता के सेट पर सुननी पड़ी ऐसी बातें
मनोरंजन
'अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज
टेलीविजन
7 Photos
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने दिखाए कातिलाना अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion