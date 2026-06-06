'साड्डा हक इत्ते रख' वाली स्त्री बनना', मस्ती के मूड में दिखीं सपना चौधरी, महिलाओं की दी नसीहत

इन दिनों सपना छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं और उन्होंने अपनी ट्रिप की कई झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही हैं और उनका खुशमिजाज अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.