फूलों की रंगोली बनाकर सजाया अपना घर, कुछ ऐसी रही टीवी की गोपी बहू की छोटी दिवाली

फूलों की रंगोली बनाकर सजाया अपना घर, कुछ ऐसी रही टीवी की गोपी बहू की छोटी दिवाली

Devoleena Bhattacharjee Diwali: टीवी की गोपी बहू ने छोटी दिवाली सेलिब्रेट किया है. इस मौके पर उन्होंने फैंस संग अपने सेलिब्रेशन की झलकियां भी शेयर की हैं. ट्रेडीशनल लुक में बेहद हसीन लगीं एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 05:48 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Diwali: टीवी की गोपी बहू ने छोटी दिवाली सेलिब्रेट किया है. इस मौके पर उन्होंने फैंस संग अपने सेलिब्रेशन की झलकियां भी शेयर की हैं. ट्रेडीशनल लुक में बेहद हसीन लगीं एक्ट्रेस.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से सबका ध्यान खींचा है. अदाकारा ने छोटी दिवाली सेलिब्रेट करते हुए अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. आप भी यहां देखिए फोटोज.

1/7
देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. हसीना हमेशा ही अपने खूबसूरत तस्वीरों से सबकी तारीफें बटोर लेती हैं.
देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. हसीना हमेशा ही अपने खूबसूरत तस्वीरों से सबकी तारीफें बटोर लेती हैं.
2/7
हाल ही में टीवी की गोपी बहू ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की और इन तस्वीरों में उनका ये ट्रेडीशनल लुक बहुत प्यारा लग रहा है. फैंस भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को देख दीवाने बने बैठे हैं.
हाल ही में टीवी की गोपी बहू ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की और इन तस्वीरों में उनका ये ट्रेडीशनल लुक बहुत प्यारा लग रहा है. फैंस भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को देख दीवाने बने बैठे हैं.
3/7
वायरल फोटोज में देवोलीना पारंपरिक अंदाज में सज सवर के रंगोली बनाते नजर आ रही हैं. लाल साड़ी और ग्रीन स्लीवलेस ब्लाउज में वाकई हसीना को देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. अपनी इस प्यारी सी मुस्कान से देवोलीना ने सबका दिल जीत लिया है.
वायरल फोटोज में देवोलीना पारंपरिक अंदाज में सज सवर के रंगोली बनाते नजर आ रही हैं. लाल साड़ी और ग्रीन स्लीवलेस ब्लाउज में वाकई हसीना को देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. अपनी इस प्यारी सी मुस्कान से देवोलीना ने सबका दिल जीत लिया है.
4/7
एक्ट्रेस ने छोटी दिवाली के मौके पर अपने लुक को सिंपल ही रखा. लेकिन आंखों पर उन्होंने शिमरी आई मेकअप किया है जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है.
एक्ट्रेस ने छोटी दिवाली के मौके पर अपने लुक को सिंपल ही रखा. लेकिन आंखों पर उन्होंने शिमरी आई मेकअप किया है जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है.
5/7
इसी के साथ एक्ट्रेस ने हेवी नेकपीस कैरी किया और लंबे इयरिंग्स के साथ अपने इस लुक को कंप्लीट किया. बालों में बन हेयरस्टाइल बनाते हुए एक्ट्रेस ने उसे गजरे से सजाया.
इसी के साथ एक्ट्रेस ने हेवी नेकपीस कैरी किया और लंबे इयरिंग्स के साथ अपने इस लुक को कंप्लीट किया. बालों में बन हेयरस्टाइल बनाते हुए एक्ट्रेस ने उसे गजरे से सजाया.
6/7
ओवरऑल देवोलीना का ये दिवाली लुक बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है. अपने घर को एक्ट्रेस ने फूलों की रंगोली और दिए से सजाया है.
ओवरऑल देवोलीना का ये दिवाली लुक बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है. अपने घर को एक्ट्रेस ने फूलों की रंगोली और दिए से सजाया है.
7/7
इन दिनों देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी पर्दे से दूर ही नजर आ रही हैं. ज्यादातर उन्होंने अपने पति और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बहुत एक्टिव हैं और अपने स्पेशल मोमेंट्स को शेयर करती रहती हैं.
इन दिनों देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी पर्दे से दूर ही नजर आ रही हैं. ज्यादातर उन्होंने अपने पति और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बहुत एक्टिव हैं और अपने स्पेशल मोमेंट्स को शेयर करती रहती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 05:48 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Sath Nibhana Sathiya

