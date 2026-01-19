दक्षिणी स्पेन में रविवार (18 जनवरी 2026) को दर्दनाक रेल हादसा हुआ है. कोर्डोबा प्रांत में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की आमने-सामने टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार यह हाल के सालों में स्पेन की सबसे भयावह रेल दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है.

स्पेन की रेल संस्था ADIF के मुताबिक यह हादसा कोर्डोबा के एडामुज स्टेशन के पास शाम करीब 5 बजकर 40 मिनट GMT पर हुआ. शुरुआती जानकारी के अनुसार मालागा से मैड्रिड जा रही Iryo 6189 हाई-स्पीड ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और पास के ट्रैक पर चली गई. इसी दौरान सामने से आ रही मैड्रिड से हुएलवा जा रही ट्रेन से उसकी जोरदार टक्कर हो गई.

बुरी तरह से डिरेल हो गईं ट्रेन

टक्कर के बाद दोनों ट्रेनें बुरी तरह से डिरेल हो गईं. कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और कुछ डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यात्रियों को निकालने के लिए भारी बचाव मशीनों की मदद लेनी पड़ी.

हाई-स्पीड रेल सेवाओं पर लगी रोक

इस हादसे के बाद मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच हाई-स्पीड रेल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. हालांकि मैड्रिड से टोलेडो, सियुदाद रियल और पुएर्तोलानो के बीच चलने वाली व्यावसायिक रेल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रखी गई हैं. Iryo ट्रेन सेवा एक निजी हाई-स्पीड रेल ऑपरेटर है, जिसका संचालन इटली की कंपनी की तरफ से किया जाता है. अंडालूसिया की आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद सभी रेल यातायात को रोक दिया गया और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर कई एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भेजी गईं थी. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, हालांकि अभी तक घायलों की सटीक संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है.

थाईलैंड में ट्रेन दुर्घटना

स्पेन के राजा फेलिपे छठे और महारानी लेटिज़िया ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है. शाही महल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एडामुज़ के पास दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हुए इस गंभीर हादसे की खबर से पूरा देश स्तब्ध है. यह हादसा ऐसे समय में हुआ है, हाल ही में थाईलैंड में भी एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक क्रेन गिरने से ट्रेन डिरेल हो गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी.

