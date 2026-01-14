एक्सप्लोरर
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के तमाम सितारों ने शिरकत की. सभी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए और पार्टी में चार चांद लगाई.
अंकिता लोखंडे से लेकर शिवांगी जोशी तक को नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के रिसेप्शन पार्टी में स्पॉट किया. लेकिन, इस दौरान जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी वो एक रील लाइफ मां-बेटी की जोड़ी थी.
Published at : 14 Jan 2026 12:34 PM (IST)
