हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजननुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट

कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के तमाम सितारों ने शिरकत की. सभी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए और पार्टी में चार चांद लगाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 12:34 PM (IST)
अंकिता लोखंडे से लेकर शिवांगी जोशी तक को नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन के रिसेप्शन पार्टी में स्पॉट किया. लेकिन, इस दौरान जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी वो एक रील लाइफ मां-बेटी की जोड़ी थी.

1/12
ये रिश्ता क्या कहलाता है की नायरा उर्फ शिवांगी जोशी जब नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन पार्टी में ग्रीन लहंगा पहने पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई.
2/12
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन पार्टी में मौनी रॉय ने अपने लुक से चार चांद लगा दिया. साड़ी में मौनी बेहद ही हसीन लग रही थीं.
Published at : 14 Jan 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Ankita Lokhande Stebin Ben Hina Khan Stebib Ben

टेलीविजन फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

