एक्सप्लोरर
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि मां-बेटी का रीयूनियन, अक्षरा-नायरा ने साथ में जमकर दिए पोज, फोटोज वायरल
Hina-Shivangi Photos: मंगलवार को नुपुर सेनन और स्टेबिन ने मुंबई में शादी का रिसेप्शन होस्ट किया था. जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई सेलेब्स शामिल हुए थे.
रिसेप्शन में हिना खान और शिवांगी जोशी भी पहुंची थीं. दोनों को साथ में देखकर फैंस को एक बार फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि याद आ गई.
1/6
2/6
Published at : 14 Jan 2026 07:40 AM (IST)
टेलीविजन
6 Photos
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि मां-बेटी का रीयूनियन, अक्षरा-नायरा ने साथ में जमकर दिए पोज, फोटोज वायरल
टेलीविजन
7 Photos
अर्जुन बिजलानी की 43 की उम्र में फिटनेस देख फैंस हैरान, एक्टर ने खुद बताया यंग दिखने का सीक्रेट
टेलीविजन
7 Photos
स्पेन मे श्वेता तिवारी ने अपने हुस्न से गिराई बिजलियां, एक्ट्रेस की तस्वीरों के दीवाने हुए फैंस
टेलीविजन
10 Photos
'नागिन' बन प्रियंका चौधरी ने मारी बाजी, 'तुलसी' की हालत हुई खराब, ये हैं टॉप 10 टीवी पर्सनैलिटी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडी जनवरी, टूट गए सारे रिकॉर्ड!
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
बॉलीवुड
‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion