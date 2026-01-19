32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर अगर किसी का नाम “बिना लॉजिक, बिना लिमिट और बिना शर्म” वाले कंटेंट से जुड़ चुका है तो वो हैं पुनीत सुपरस्टार. एक बार फिर पुनीत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर लोग या तो हंस रहे हैं या सिर पकड़कर बैठ गए हैं. इस बार पुनीत 32000 रुपये का कोट-पैंट पहनकर गंदे नाले में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और वीडियो इंटरनेट पर तूफान बन चुका है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

कोट पैंट पहन पुनीत सुपरस्टार ने लगाई नाले में डुबकी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुनीत सुपरस्टार फुल फॉर्मल लुक में हैं. काले रंग का कोट-पैंट, चमकते जूते और हाथ में एक ब्रांडेड डिब्बा. शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पुनीत गंदे नाले के किनारे खड़े दिखाई देते हैं. अगले ही पल वो बिना झिझक नाले में उतर जाते हैं और पूरी तरह गंदे पानी में डुबकी लगा लेते हैं. पानी उछलता है, बदबू और गंदगी साफ दिखती है, लेकिन पुनीत चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लिए हुए हैं.

इससे पहले कीचड़ में डुबोकर खाया था घेवर

ये पहली बार नहीं है जब पुनीत ने ऐसा कंटेंट बनाया हो, इससे पहले वो नाले वाली बिरयानी, कीचड़ में डुबोया गया घेवर और गंदे पानी में खड़े होकर खाने के वीडियो डाल चुके हैं. हर बार लोग कहते हैं “अब इससे नीचे क्या?” और हर बार पुनीत नई हद पार कर देते हैं. वीडियो को लेकर यूजर्स कह रहे हैं कि पुनीत का कंटेंट डेडली होता है.

यूजर्स बोले, बीमार हो जाएगी

वीडियो को Prakash Kumar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई किसी दिन बुरी बीमारी हो जाएगी. एक और यूजर ने लिखा...पुनीत का कंटेंट डेडली होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये काम इंसानों के नहीं हैं. शरीर को बीमारी लग जाएगी.

