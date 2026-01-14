एक्सप्लोरर
दूसरी बार मां बनने वाली हैं ये हैं मोहब्बतें की शगुन? फैंस को दिया हिंट
Anita Hassanandani: टीवी शो ये हैं मोहब्बतें की शगुन यानी अनीता हसनंदानी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंनें अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी का हिंट दिया हैं.
टीवी शो ये हैं मोहब्बतें की शगुन यानी अनीता हसनंदानी इन दिनों अपने एक पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो खुद सेकेंड प्रेग्नेंसी को लेकर विचार कर रही हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
14 Jan 2026
