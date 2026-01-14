हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दूसरी बार मां बनने वाली हैं ये हैं मोहब्बतें की शगुन? फैंस को दिया हिंट

Anita Hassanandani: टीवी शो ये हैं मोहब्बतें की शगुन यानी अनीता हसनंदानी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंनें अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी का हिंट दिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 03:14 PM (IST)
टीवी शो ये हैं मोहब्बतें की शगुन यानी अनीता हसनंदानी इन दिनों अपने एक पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो खुद सेकेंड प्रेग्नेंसी को लेकर विचार कर रही हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

1/7
टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी की एक पोस्ट चर्चा में बनी हुई है. उसे देखकर उनकी सेकंड प्रेग्नेंसी के कयास लग रहे हैं.
2/7
दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनीता खुद सेकेंड प्रेग्नेंसी को लेकर विचार कर रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है.
Published at : 14 Jan 2026 03:14 PM (IST)
टेलीविजन फोटो गैलरी

