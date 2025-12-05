हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबेटी के जन्म के बाद डिप्रेशन की शिकार हुईं एक्ट्रेस, दोस्त भी हिए दूर, काम मिलना हुआ मुश्किल

बेटी के जन्म के बाद डिप्रेशन की शिकार हुईं एक्ट्रेस, दोस्त भी हिए दूर, काम मिलना हुआ मुश्किल

छवि मित्तल ने टीवी के कई पॉपुलर शोज में काम किया है, इसके अलावा उन्हें कुछ फिल्मों में भी देखा जा चुका है. प्रोफेशनल लाइफ के संग एक्ट्रेस पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 05:51 PM (IST)
छवि मित्तल एक वक्त था जब टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. लेकिन, एक्ट्रेस की शादी के बाद उन्हें लेकर मेकर्स का नजरिया एकदम बदल गया.

छवि मित्तल ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बताया कि बेटी के जन्म के बाद उनकी सोशल लाइफ एक दम खत्म हो गई थी, काम मिलना तक बंद हो चुका था. इस वजह से वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार हो गई थीं.
छवि ने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने लगभग 1 साल तक डिप्रेशन झेला था. क्योंकि वो दिन में लगभग 12 बार बेटी को फीड करवाती थीं.
छवि ने कहा कि उनकी बेटी सही से दूध पीती ही नहीं थी. 6 बार दिन में 6 बार रात को, नींद का कोई अंदाजा नहीं था, सारा फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया था. काम छूट गया था.
छवि ने बताया कि उसके बाद जब ऑफर्स मिले तो चाची और बुआ के रोल मिल रहे थे. जबकि, वो प्रेग्नेंट हुई थीं, उस दौरान स्टार प्लस के लिए टाइटल रोल साइन किया था.
छवि ने बताया कि उन्होंने उस रोल के लिए मना कर दिया था. क्योंकि वो प्रेग्नेंट थीं और उन्हें लग रहा था कि प्रेग्नेंसी में शूट नहीं कर पाएंगी. उसके बाद चाची बुआ का रोल मिलना दिल तोड़ने वाला है.
छवि ने इंटरव्यू में बताया कि मुझे तब समझ आया कि एक्टर की क्या जगह है टीवी इंडस्ट्री में.आप कैसा काम कर रहे हो, आपका टैलेंट क्या है, इससे फर्क ही क्या पड़ता है.
एक्ट्रेस ने बताया कि लोगों की सोच कैसी होते है. लोग कहते हैं अब आप मां हो, पहले नहीं थी. अब आपकी शादी हो चुकी है, पहले नहीं हुई थी. ये दो चीजें परसेप्शन बदल देती है.
Published at : 05 Dec 2025 05:51 PM (IST)
Chhavi Mittal

टेलीविजन फोटो गैलरी

