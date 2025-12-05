एक्सप्लोरर
बेटी के जन्म के बाद डिप्रेशन की शिकार हुईं एक्ट्रेस, दोस्त भी हिए दूर, काम मिलना हुआ मुश्किल
छवि मित्तल ने टीवी के कई पॉपुलर शोज में काम किया है, इसके अलावा उन्हें कुछ फिल्मों में भी देखा जा चुका है. प्रोफेशनल लाइफ के संग एक्ट्रेस पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं.
छवि मित्तल एक वक्त था जब टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. लेकिन, एक्ट्रेस की शादी के बाद उन्हें लेकर मेकर्स का नजरिया एकदम बदल गया.
