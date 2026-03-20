'धुरंधर 2' ने की ऐतिहासिक ओपनिंग, 'पुष्पा 2' को छोड़ तोड़े सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 1: 'धुरंधर 2' ने की ऐतिहासिक ओपनिंग, साउथ के किले में लगाई सेंध, 'पुष्पा 2' को छोड़ तोड़े सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 BO Day 1: 'धुरंधर 2' ने की ऐतिहासिक ओपनिंग, साउथ के किले में लगाई सेंध, 'पुष्पा 2' को छोड़ तोड़े सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड

Dhurandhar The Revenge Box Office Collection Day 1: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने धुआंधार ओपनिंग की है और रिलीज के पहले दिन ही इसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Mar 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है, और बॉलीवुड के इतिहास में पहले दिन सबसे बड़ी कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक बन गई है. रिलीज़ से पहले जबरदस्त चर्चा और हाउसफ़ुल शो के दम पर, इस सीक्वल ने बहुत जल्द ही बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी एक मज़बूत जगह बना ली है. दिलचस्प बात ये है कि इसने साउथ के किले में सेंध लगाते हुए कई पैन इंडिया फिल्मो के तगड़े रिकॉर्ड को भी धूल चटा दी है.

'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन कितने करोड़ से की ओपनिंग?
बता दें कि 'धुरंधर: द रिवेंज' ने अपने पेड प्रीमियर शो में 43 करोड़ का कलेक्शन कर पहले ही उम्मीदें जगा दी थीं कि ये दुनियाभर में फुल फ्लैज्ड रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस लूट लेगी और ऐसा ही हुआ. इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन 21,728 शो में 102.55 करोड़ की नेट कमाई की है. इसी के साथ ये बॉलीवुड के इतिहास में  पहली 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. वगीं पेड प्रीव्यू से मिले 43 करोड़ को मिलाकर, इसके पहले दिन की कुल नेट कमाई 145.55 करोड़ हो गई है. जबकि अब तक फ़िल्म की कुल ग्रॉस कमाई 172.63 करोड़ तक पहुंच गई है.

यह फ़िल्म पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज़ हुई है. हिंदी वर्जन में इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने लगभग 19,500 शो से 99.10 करोड़ नेट की कमाई की, और इसकी ऑक्यूपेंसी 73.6% रही. डब किए गए वर्ज़नों में, तेलुगू ने 59% ऑक्यूपेंसी के साथ 2.12 करोड़ कमाए. वहीं तमिल ने 39% पर 1.16 करोड़ जोड़े, जबकि मलयालम में 0.09 करोड़ (80%) और कन्नड़ में 0.08 करोड़ (46%) की कमाई रही.

'धुरंधर 2' बनी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्म
'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉलीवुड की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए टॉप ओपनिंग करने का रिकॉर्ड तो अपने नाम किया ही है वहीं ये दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है. इसने साउथ के किले में सेंध लगाते हुए पैन इंडिया फिल्मों के बड़े ओपनिंग डे रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है. हालांकि ये पुष्पा 2 के 164 करोड़ की ओपनिंग डे रिकॉर्ड को मात नहीं दे पाई.

टॉप 5 हाईएस्ट ओपनर इंडियन फिल्में

  • पुष्पा 2- 164 करोड़ रुपये
  • धुरंधर 2- 145.55 रुपये
  • आरआरआर- 133 करोड़ रुपये
  • बाहुबली 2- 121 करोड़ नेट रुपये
  • कल्कि 2898एडी- 95 करोड़ रुपये
और पढ़ें
Published at : 20 Mar 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar The Revenge Dhurandhar The Revenge Box Office Collection Day 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 1: 'धुरंधर 2' ने 113 साल का इंतजार किया खत्म! बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर, तोड़े 'पठान'-'जवान' सबके रिकॉर्ड
'धुरंधर 2' ने 113 साल का इंतजार किया खत्म! बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 1: 'धुरंधर 2' ने की ऐतिहासिक ओपनिंग, साउथ के किले में लगाई सेंध, 'पुष्पा 2' को छोड़ तोड़े सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड
'धुरंधर 2' ने की ऐतिहासिक ओपनिंग, 'पुष्पा 2' को छोड़ तोड़े सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर रच दिया इतिहास, सारी बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे, बनी टॉप ओपनर
Live: 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर रच दिया इतिहास, सारी बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे, बनी टॉप ओपनर
बॉलीवुड
भारती सिंह ने व्लॉग में रिवील किया बेटे काजू का चेहरा, वीडियो वायरल, फैंस बोले- गोला जैसा दिखता है
भारती सिंह ने व्लॉग में रिवील किया बेटे काजू का चेहरा, वीडियो वायरल, फैंस बोले- गोला जैसा दिखता है
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: '140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
'140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
स्पोर्ट्स
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
Middle East War: 'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
शिक्षा
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget