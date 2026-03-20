उत्तरखंड कैबिनेट का विस्तार, CM पुष्कर सिंह धामी की टीम में शामिल हुए ये 5 नए मंत्री

पुष्कर सिंह धामी सरकार के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार को आखिरकार नवरात्र के शुभ अवसर पर अमलीजामा पहना दिया गया. शुक्रवार, 20 मार्च को लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पांच विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. राज्यपाल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल) ने सभी नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

शपथ लेने वालों में राजपुर विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा शामिल हैं. कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले खजान दास के शपथ ग्रहण से हुई. इसके बाद भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ लेकर समारोह को विशेष स्वर दिया. शेष तीनों विधायकों- मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

अहम है उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार

यह कैबिनेट विस्तार कई मायनों में अहम माना जा रहा है. दरअसल, धामी मंत्रिमंडल में लंबे समय से पांच पद रिक्त चल रहे थे, जिन्हें अब भरा गया है. नए मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखने के साथ-साथ पिछले चार वर्षों में विधायकों के प्रदर्शन को भी प्रमुख आधार बनाया गया है.

राजनीतिक दृष्टि से भी यह विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से इसके संकेत मिल रहे थे. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कई दौर की चर्चाओं और मंथन के बाद आखिरकार इस पर मुहर लगी. सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित कर अंतिम सूची तैयार की गई.

नवरात्रि पर कैबिनेट विस्तार महत्वपूर्ण

नवरात्र के दूसरे दिन इस विस्तार को अंजाम देना भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसे एक नई शुरुआत और सरकार के आगामी रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. आने वाले समय में इन नए मंत्रियों की भूमिका सरकार के कामकाज और राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकती है.

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