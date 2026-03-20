घर के छोटे से बगीचे में कैसे उगाएं आम का पेड़? यहां जानें पूरा तरीका

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अगर आपको आम खाना पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके घर में ही ताजे आम मिलें, तो ये जानकारी आपके लिए काम की है. आजकल लोग किचन गार्डन में तरह-तरह के पौधे उगा रहे हैं और आम भी उनमें शामिल हो गया है अब आपको बड़ा खेत या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, बस सही तरीका अपनाकर आप अपने घर की छत या बालकनी में भी आम उगा सकते हैं.

घर पर आम उगाना अब हुआ आसान

पहले लोग सोचते थे कि आम सिर्फ बड़े-बड़े खेतों में ही उगाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है.आज के समय में किचन गार्डन का चलन काफी बढ़ गया है और लोग अपने घर में ही फल-सब्जियां उगा रहे हैं. आम का पौधा भी अब छोटे स्तर पर आसानी से लगाया जा सकता है. बस आपको थोड़ी जानकारी और सही देखभाल की जरूरत होती है.अगर आप शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो कुछ सालों में आपके घर में ही आम लगने लगेंगे.

सही पौधा चुनना बहुत जरूरी

घर पर आम उगाने के लिए सबसे जरूरी है सही पौधा चुनना. इसके लिए बौनी यानी छोटे आकार में बढ़ने वाली किस्म सबसे अच्छी रहती है.ये पौधे ज्यादा जगह नहीं लेते और गमले में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं. कोशिश करें कि आप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लें, क्योंकि इसमें जल्दी फल आने की संभावना ज्यादा होती है. बीज से पौधा उगाने में काफी समय लगता है, इसलिए तैयार पौधा लेना बेहतर विकल्प माना जाता है.

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कैसी मिट्टी है जरूरी?

आम का पौधा लगाने के लिए बड़ा और मजबूत गमला चुनना जरूरी है, ताकि जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल सके. गमले के नीचे पानी निकलने का छेद होना चाहिए, जिससे पानी जमा न हो. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद, थोड़ी रेत और सामान्य मिट्टी मिलाएं. इससे मिट्टी हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है, जो पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करती है.

धूप और पानी का सही ध्यान

आम का पौधा धूप में अच्छी तरह बढ़ता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना 6 से 7 घंटे धूप मिल सके.पानी देने में भी संतुलन रखना जरूरी है.ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं और कम पानी से पौधा सूख सकता है.इसलिए जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें और ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो.

कैसे करें देखभाल?

पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर उसकी देखभाल करना जरूरी है.हर 15 से 20 दिन में जैविक खाद डालें, जिससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहे.सूखी और खराब पत्तियों को हटाते रहें ताकि नई पत्तियां अच्छी तरह आ सकें.अगर पौधे में कीड़े लग जाएं तो घरेलू उपाय जैसे नीम का पानी या ऑर्गेनिक स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं.

कब मिलेगा घर का उगाया आम?

अगर आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया है, तो आम आने में ज्यादा समय नहीं लगता.आमतौर पर 2 से 3 साल के अंदर पौधा फल देना शुरू कर देता है.हालांकि इसके लिए धैर्य और सही देखभाल जरूरी होती है.जब पौधा बड़ा और मजबूत हो जाता है, तो आपको अपने घर में ही ताजे और मीठे आम मिलने लगते हैं.



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