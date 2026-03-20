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घर के छोटे से बगीचे में कैसे उगाएं आम का पेड़? यहां जानें पूरा तरीका

अब आम उगाने के लिए खेत की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी जगह और सही देखभाल के साथ आप अपने घर में ही आम का पौधा लगा सकते हैं और ताजे फल पा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 09:59 AM (IST)
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अगर आपको आम खाना पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके घर में ही ताजे आम मिलें, तो ये जानकारी आपके लिए काम की है. आजकल लोग किचन गार्डन में तरह-तरह के पौधे उगा रहे हैं और आम भी उनमें शामिल हो गया है  अब आपको बड़ा खेत या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, बस सही तरीका अपनाकर आप अपने घर की छत या बालकनी में भी आम उगा सकते हैं.

घर पर आम उगाना अब हुआ आसान

पहले लोग सोचते थे कि आम सिर्फ बड़े-बड़े खेतों में ही उगाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है.आज के समय में किचन गार्डन का चलन काफी बढ़ गया है और लोग अपने घर में ही फल-सब्जियां उगा रहे हैं. आम का पौधा भी अब छोटे स्तर पर आसानी से लगाया जा सकता है. बस आपको थोड़ी जानकारी और सही देखभाल की जरूरत होती है.अगर आप शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो कुछ सालों में आपके घर में ही आम लगने लगेंगे.

सही पौधा चुनना बहुत जरूरी

घर पर आम उगाने के लिए सबसे जरूरी है सही पौधा चुनना. इसके लिए बौनी यानी छोटे आकार में बढ़ने वाली किस्म सबसे अच्छी रहती है.ये पौधे ज्यादा जगह नहीं लेते और गमले में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं. कोशिश करें कि आप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लें, क्योंकि इसमें जल्दी फल आने की संभावना ज्यादा होती है. बीज से पौधा उगाने में काफी समय लगता है, इसलिए तैयार पौधा लेना बेहतर विकल्प माना जाता है.

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कैसी मिट्टी है जरूरी?

आम का पौधा लगाने के लिए बड़ा और मजबूत गमला चुनना जरूरी है, ताकि जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल सके. गमले के नीचे पानी निकलने का छेद होना चाहिए, जिससे पानी जमा न हो. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद, थोड़ी रेत और सामान्य मिट्टी मिलाएं. इससे मिट्टी हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है, जो पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करती है.

धूप और पानी का सही ध्यान

आम का पौधा धूप में अच्छी तरह बढ़ता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना 6 से 7 घंटे धूप मिल सके.पानी देने में भी संतुलन रखना जरूरी है.ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं और कम पानी से पौधा सूख सकता है.इसलिए जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें और ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो.

कैसे करें देखभाल?

पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर उसकी देखभाल करना जरूरी है.हर 15 से 20 दिन में जैविक खाद डालें, जिससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहे.सूखी और खराब पत्तियों को हटाते रहें ताकि नई पत्तियां अच्छी तरह आ सकें.अगर पौधे में कीड़े लग जाएं तो घरेलू उपाय जैसे नीम का पानी या ऑर्गेनिक स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं.

कब मिलेगा घर का उगाया आम?

अगर आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया है, तो आम आने में ज्यादा समय नहीं लगता.आमतौर पर 2 से 3 साल के अंदर पौधा फल देना शुरू कर देता है.हालांकि इसके लिए धैर्य और सही देखभाल जरूरी होती है.जब पौधा बड़ा और मजबूत हो जाता है, तो आपको अपने घर में ही ताजे और मीठे आम मिलने लगते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Garden Tips Mango At Home
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