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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडChaitra Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन

Chaitra Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन

इस दौरान अक्सर लोग नवरात्रि में साबूदाना या कुट्टू जैसे पारंपरिक ऑप्शन ही खाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत के लिए सबसे बेहतर नहीं होते है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Mar 2026 10:03 AM (IST)
इस दौरान अक्सर लोग नवरात्रि में साबूदाना या कुट्टू जैसे पारंपरिक ऑप्शन ही खाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत के लिए सबसे बेहतर नहीं होते है.

नवरात्रि सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने का भी समय है. यह समय हमें अपनी डाइट पर ध्यान देने, शरीर को साफ करने और एनर्जी से भरपूर रहने का अवसर देता है. इस दौरान अक्सर लोग नवरात्रि में साबूदाना या कुट्टू जैसे पारंपरिक ऑप्शन ही खाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत के लिए सबसे बेहतर नहीं होते है. ऐसे में आइए जानते हैं, इस नवरात्रि में आप साबूदाना की जगह क्या क्या हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन चुन सकते हैं.

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साबूदाना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. इसके बजाय राजगीरा खिचड़ी बनाना एक बढ़िया ऑप्शन है. राजगीरा को शाही अनाज भी कहा जाता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं.खिचड़ी में सब्जियां मिलाकर इसे पौष्टिक और पेट भरने वाला बनाया जा सकता है. डायबिटीज के मरीज और वजन कम करने वाले लोग इसे आसानी से खा सकते हैं.
साबूदाना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. इसके बजाय राजगीरा खिचड़ी बनाना एक बढ़िया ऑप्शन है. राजगीरा को शाही अनाज भी कहा जाता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं.खिचड़ी में सब्जियां मिलाकर इसे पौष्टिक और पेट भरने वाला बनाया जा सकता है. डायबिटीज के मरीज और वजन कम करने वाले लोग इसे आसानी से खा सकते हैं.
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कुट्टू का साफ सुथरा या ज्यादा प्रोसेस किया होता है और कई बार मिलावटी मिल जाता है. इसके बजाय आप ताजे भुने हुए सिंघाड़े को सब्जियों, बीजों और पुदीने के साथ एक हेल्दी बाउल में बदल सकते हैं. हल्का भुना सिंघाड़ा हेल्दी होता है. सब्जियों के साथ मिलाने से पोषण और भी बढ़ जाता है.यह कुट्टू की रोटी से अधिक फायदेमंद ऑप्शन है.
कुट्टू का साफ सुथरा या ज्यादा प्रोसेस किया होता है और कई बार मिलावटी मिल जाता है. इसके बजाय आप ताजे भुने हुए सिंघाड़े को सब्जियों, बीजों और पुदीने के साथ एक हेल्दी बाउल में बदल सकते हैं. हल्का भुना सिंघाड़ा हेल्दी होता है. सब्जियों के साथ मिलाने से पोषण और भी बढ़ जाता है.यह कुट्टू की रोटी से अधिक फायदेमंद ऑप्शन है.
Published at : 20 Mar 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Sabudana Options Healthy Navratri Meals Healthy Fasting Food

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