साबूदाना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. इसके बजाय राजगीरा खिचड़ी बनाना एक बढ़िया ऑप्शन है. राजगीरा को शाही अनाज भी कहा जाता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं.खिचड़ी में सब्जियां मिलाकर इसे पौष्टिक और पेट भरने वाला बनाया जा सकता है. डायबिटीज के मरीज और वजन कम करने वाले लोग इसे आसानी से खा सकते हैं.