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Chaitra Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन
इस दौरान अक्सर लोग नवरात्रि में साबूदाना या कुट्टू जैसे पारंपरिक ऑप्शन ही खाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत के लिए सबसे बेहतर नहीं होते है.
नवरात्रि सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने का भी समय है. यह समय हमें अपनी डाइट पर ध्यान देने, शरीर को साफ करने और एनर्जी से भरपूर रहने का अवसर देता है. इस दौरान अक्सर लोग नवरात्रि में साबूदाना या कुट्टू जैसे पारंपरिक ऑप्शन ही खाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत के लिए सबसे बेहतर नहीं होते है. ऐसे में आइए जानते हैं, इस नवरात्रि में आप साबूदाना की जगह क्या क्या हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन चुन सकते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 10:03 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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