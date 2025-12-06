हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, सालों में बदला उनका अंदाज और स्टाइल

तान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, सालों में बदला उनका अंदाज और स्टाइल

Tanya Mittal Transformation: तान्या मित्तल अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. वहीं बता दे कि तान्या पहले से काफी बदल गई है. उन्होंने अपने इस ट्रांसफार्मेशन से सबको हैरान कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Tanya Mittal Transformation: तान्या मित्तल अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. वहीं बता दे कि तान्या पहले से काफी बदल गई है. उन्होंने अपने इस ट्रांसफार्मेशन से सबको हैरान कर दिया है.

तान्या मित्तल इन दोनों बिग बॉस 19 में नजर आ रही है, जहां वो अपने ट्रेडिशनल लुक से फैंस का ध्यान खींच रही है. उनका यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. लेकिन आपको बता दें कि तान्या का लुक पहले से काफी बदल गया है वेस्टर्न लुक में नजर आने वाली तान्या अब ट्रेडिशनल लुक से फैंस को इंप्रेस करती नजर आती है.

1/10
तान्या मित्तल की पुरानी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. जिसमें वो वेस्टर्न लुक में नजर आती हैं.
तान्या मित्तल की पुरानी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. जिसमें वो वेस्टर्न लुक में नजर आती हैं.
2/10
इन तस्वीरों में तान्या का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक देखने को मिला. जहां फैंस उनके लुक की तारीफ करते नजर आए.
इन तस्वीरों में तान्या का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक देखने को मिला. जहां फैंस उनके लुक की तारीफ करते नजर आए.
3/10
उन्होंने अपनी खूबसूरती और अंदाज से लाखों फैंस के दिलों में जगह बनाई हैं.
उन्होंने अपनी खूबसूरती और अंदाज से लाखों फैंस के दिलों में जगह बनाई हैं.
4/10
कभी वेस्टर्न लुक से सबका ध्यान खींचने वाली तान्या अब काफी बदल गई हैं. इतने सालों में उनका जबरदस्त ट्रांसफार्मेशन देखने को मिला.
कभी वेस्टर्न लुक से सबका ध्यान खींचने वाली तान्या अब काफी बदल गई हैं. इतने सालों में उनका जबरदस्त ट्रांसफार्मेशन देखने को मिला.
5/10
बता दे, तान्या के लुक में पहले से काफी बदलाव आया है. वेस्टर्न को छोड़ तान्या अब ट्रेडिशनल लुक से सुर्खियां बटोरती हैं.
बता दे, तान्या के लुक में पहले से काफी बदलाव आया है. वेस्टर्न को छोड़ तान्या अब ट्रेडिशनल लुक से सुर्खियां बटोरती हैं.
6/10
तान्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है जहां वह अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
तान्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है जहां वह अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
7/10
हर एक ट्रेडिशनल लुक में उनका अलग अंदाज देखने को मिलता है. जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं.
हर एक ट्रेडिशनल लुक में उनका अलग अंदाज देखने को मिलता है. जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं.
8/10
इस पर्पल साड़ी में तान्या बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने अपने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है.
इस पर्पल साड़ी में तान्या बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने अपने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है.
9/10
तान्या का ये लुक भी काफी अट्रैक्टिव है. उन्होंने येलो कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी हैं, साथ ही में व्हाइट पर्ल ज्वैलरी कैरी करके लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया है.
तान्या का ये लुक भी काफी अट्रैक्टिव है. उन्होंने येलो कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी हैं, साथ ही में व्हाइट पर्ल ज्वैलरी कैरी करके लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया है.
10/10
इस फोटो में तान्या रेड कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने ग्रीन दुप्पटा भी लिया है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक्सेसरीज कैरी की हैं.
इस फोटो में तान्या रेड कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने ग्रीन दुप्पटा भी लिया है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक्सेसरीज कैरी की हैं.
Published at : 06 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
Tanya Mittal

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live
Education Inflation 15% तक! बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ कैसे बनाएं? पूरी planning समझें|
Indigo Flight News: जनता की समस्या को मिला समाधान एयर इंडिय, स्पासजेट शुरु करेंगे अतिरिक्त उड़ान !
Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget